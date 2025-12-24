Celebrii actori, din nou împreună la un an de la divorț. Cum au fost surprinși înainte de Crăciun

Un cuplu celebru continuă să își ia fanii prin surprindere și să îi țină în suspans. Cu toate că au divorțat în urmă cu un an și nu s-au mai afișat deloc, cei doi au fost surprinși împreună zilele trecute în timpul unei sesiuni de cumpărături. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre Jennifer Lopez și Ben Affleck, scrie Daily Mail. Cei doi au fost împreună la ședință de shopping în perioada Sărbătorilor, alături de fiul actorului, Samuel. Cei trei au fost surprinși într-un centru comercial din Los Angeles, cel mai probabil pentru a achiziționa împreună cadouri de Crăciun.

Au fost surprinși împreună, după un an de la divorț

În pozele devenite virale, aceștia sunt la Brentwood Country Mart, acolo unde s-au oprit la magazine cub haine de lux. Următoarea oprire a fost piața Farmshop, acolo unde au luat masa împreună. Această ieșire împreună s-a întâmplat după doar o săptămână de la momentul în care Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au întâlnit la serbarea școlară a copiilor.

Pentru a se întâlni cu fostul soț, diva internațională a optat pentru un look elegant și a purtat o rochie cu buline albe, asortată cu un pulover alb tricotat purtat lejer pe umerin și ciocate maro.

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu au copii împreună. În timpul relației și căsătoriei lor (2022–2025), au format o familie extinsă datorită copiilor din relațiile anterioare, dar nu au avut niciodată copii biologici împreună. Jennifer Lopez are doi copii, pe gemenii Max și Emme, din fosta căsătorie cu Marc Anthony, în timp ce Ben Affleck are trei copii, pe Violet, Seraphina și Samuel, din căsătoria sa cu Jennifer Garner.

