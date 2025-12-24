Pe cine a invitat Regele Charles la cina de Crăciun. Marii absenți de la eveniment

În 2024, Regele Charles a găzduit cel mai mare Crăciun al Familiei Regale britanice din istorie la Sandringham, dar lista de invitați din acest an va fi puțin mai restrânsă din cauza controverselor din jurul fratelui său mai mic.

Andrew Mountbatten-Windsor și fosta sa soție, Sarah Ferguson, au fost anunțați că nu sunt bineveniți la festivități după o serie de dezvăluiri despre implicarea lor în scandalul Jeffrey Epstein, amintește Daily Mail.

Acesta va fi al doilea an consecutiv în care fratele regelui și fosta sa soție nu participă. Anul trecut, ei s-au retras de la festivități cu doar zece zile înainte de Crăciun, după ce legăturile lui Andrew cu presupusul spion chinez Yang Tengbo au ieșit la iveală.

Simțindu-se „împărțită între loialitatea față de Rege și părinții ei”, Prințesa Beatrice ar fi decis să petreacă sezonul festiv în străinătate, într-o excursie la schi cu soțul, copiii și prietenii ei.

La cină vor participa, așa cum era de așteptat, Prințul William, soția sa, Kate Middleton, dar și copiii lor.

Alți mari absenți de la cina de Crăciun găzduită de Regele Charles

Prințesa Eugenie, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu o dilemă similară și ar putea, de asemenea, să-și evite părinții de Crăciun, dar nu este încă clar dacă va accepta invitația Regelui de a se alătura restului familiei la Sandringham.

Ambele prințese au participat la petrecerea de Crăciun anticipată a Familiei Regale de la Palatul Buckingham săptămâna trecută, fără părinții lor.

Între timp, în ciuda armistițiului fragil al lui Charles cu fiul său, Prințul Harry, cei doi au luat ceaiul împreună la Clarence House în septembrie și nu se pune problema ca fiul cel mic Regelui și familia sa să se alăture Familiei Regale de Crăciun.

Chiar și fără ducii de Sussex și surorile de York, lista invitaților a crescut în ultimii ani, după ce regretata regină Elisabeta a relaxat regula care impunea ca partenerii membrilor familiei să poată participa doar după căsătorie.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Andrew, respins și de propria fiică. Prințesa Beatrice nu vrea să petreacă sărbătorile cu el „pentru a nu se face de rușine”

Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu