Acasă » Știri » Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai

Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai

De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 13:42
O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai / Sursa foto: Facebook - Presalibera.ro

Un accident a avut loc în urmă cu puțin timp în Sectorul 2 al Capitalei, unde o mașină de lux s-a răsturnat pe carosabil, stârnind îngrijorarea celor aflați în zonă. Incidentul a atras imediat atenția trecătorilor și a șoferilor din apropiere, mai ales că în ultimele zile mai multe autoturisme au avut de suferit din cauza stării proaste a drumurilor din zonă.

Potrivit martorilor, accidentul s-a produs pe strada Tunari, unde mașina de lux s-ar fi răsturnat chiar pe linia de tramvai. Se crede că șoferul ar fi pierdut controlul autoturismului din cauza gropilor adânci de pe carosabil.

Locuitorii din zonă susțin că nu este prima dată când apar probleme pe această stradă. În ultimele zile, mai multe mașini ar fi fost avariate din cauza craterelor din asfalt, iar șoferii se plâng că circulația a devenit periculoasă. Accidentul a atras rapid atenția trecătorilor, iar imaginile cu mașina răsturnată pe linia de tramvai au devenit rapid virale pe internet.

Un alt accident a avut loc în urmă cu câteva zile

O femeie de aproximativ 45–50 de ani a fost grav rănită după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa în zona Piața Romană din București. Accidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 14:50, iar șoferul, un bărbat de 50 de ani care circula pe bulevardul Gheorghe Magheru, a surprins pietonul în circumstanțe ce urmează să fie stabilite de polițiști. La fața locului au intervenit echipaje de prim-ajutor, care au început manevrele de resuscitare.

”La data de 04.03.2026, în jurul orei 14.50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Piaţa Romană. Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, bărbat în vârstă de 50 de ani, care se deplasa pe Bd. Ghe. Magheru, dinspre Piaţa Universităţii către Piaţa Romană, în circumstanţe care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, femeie în vârstă de aproximativ 45-50 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului public”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii! Artistul de 30 de ani a murit într-un accident rutier cumplit

Bogdan Teiuşanu a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

