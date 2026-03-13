Cum a fost păcălită o femeie de un escroc, prin telefon. A rămas fără mii de lei în cont

Tot mai mulți români devin victime ale înșelătoriilor telefonice, iar specialiștii în securitate cibernetică avertizează că infractorii folosesc metode din ce în ce mai convingătoare pentru a obține date bancare sensibile. O simplă convorbire telefonică poate fi suficientă pentru ca escrocii să păcălească oamenii și să le golească conturile în doar câteva minute.

Maria este una dintre persoanele care au trecut printr-o astfel de experiență. Femeia povestește că a fost sunată de un bărbat care s-a prezentat drept reprezentant al băncii. Acesta i-a spus că în contul ei ar fi fost detectată o tranzacție suspectă și a întrebat-o dacă recunoaște o plată de 17 euro către Amazon.

Maria a rămas fără 3.600 de lei

În același timp, Maria a primit și un e-mail prin care era anunțată că accesul la cont ar fi restricționat și că trebuie să urmeze câteva proceduri pentru a-și proteja banii. Crezând că vorbește cu un angajat al băncii și că încearcă să evite o fraudă, femeia a urmat instrucțiunile primite la telefon.

„Am fost sunată și m-au întrebat dacă accept o tranzacție la Amazon de 17 euro. În același moment mi-a venit și un mesaj pe mail că contul este restricționat și că trebuie să facem mutarea din cardul fizic în cardul virtual”, a povestit Maria la Observator.

În realitate, era vorba despre o înșelătorie bine pusă la punct. În doar câteva minute, Maria a rămas fără 3.600 de lei din cont. Escrocul a convins-o că datele bancare ar fi compromise și că trebuie să transfere banii într-un cont considerat „sigur”.

„S-a întâmplat foarte repede. Nu trebuia să dau curs acelei conversații deloc, trebuia să o închid instant!”, spune victima.

Specialiștii spun că astfel de fraude sunt tot mai frecvente, iar infractorii folosesc tehnologii prin care apelurile par să vină chiar de pe numere oficiale ale băncilor. În multe cazuri, victimele oferă singure informațiile despre card, fără să își dea seama că acestea permit efectuarea de plăți. Odată ce datele ajung la escroci, recuperarea banilor devine extrem de dificilă, motiv pentru care experții recomandă prudență maximă atunci când sunt solicitate informații bancare prin telefon.

