Acasă » Știri » „Poți să-mi împrumuți 1.800 RON ? Îți dau înapoi diseară.” Jojo a căzut în plasa hackerilor și trage un semnal de alarmă

„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON ? Îți dau înapoi diseară.” Jojo a căzut în plasa hackerilor și trage un semnal de alarmă

De: Alina Drăgan 07/02/2026 | 18:52
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON ? Îți dau înapoi diseară.” Jojo a căzut în plasa hackerilor și trage un semnal de alarmă
Jojo, ținta hackerilor /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Metodele de înșelătorie sunt tot mai numeroase, iar escrocii devin tot mai experimentați. Mulți sunt cei care au picat în capcană, iar recent și Cătălina Grama a fost victima hackerilor. Vedeta a tras un semnal de alarmă în mediul online, avertizându-și cunoscuții. Ce a pățit Jojo?

Atacurile hackerilor sunt tot mai dese, iar înșelătoriile din mediul online s-au înmulți. Mulți români au picat în capcanele escrocilor, iar recent și Jojo s-a numărat printre victime. Printr-un mesaj distribuit în mediul online, actrița și-a anunțat cunoscuții și fanii că telefon ei a fost hackuit și sunt trimise mesaje false în numele său.

„Dragilor, mi-a fost hack-uit telefonul. Daca primiți un mesaj în care vi se cere să-mi trimiteți bani, vă rog nu răspundeți. Mulțumesc. Îmi pare rău pentru situația creată!”, a scris Jojo, în mediul online.

Jojo, ținta hackerilor /Foto: Instagram

Mai exact, cei care i-au spart telefonul actriței le trimit prietenilor ei mesaje în care cere împrumut o anumită sumă destul de mare de bani. Iar pentru ca apropiații ei să nu pice în capcană, Jojo a pus pe toată lumea în gardă.

„Bună! Poți să-mi împrumuți 1800 RON? Îți dau înapoi diseară”, este mesajul pe care apropiații l-au primit în numele actriței.

Jojo, ținta hackerilor

Cătălina Grama a tras un semnal de alarmă în mediul online și a avertizat pe toată lumea să fie prudentă și să nu se lase păcălită.

România, printre principalele ținte ale escrocilor

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează că România se află printre principalele ținte ale escrocilor. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false trimise utilizatorilor WhatsApp. Atacatorii mizează pe empatia și vulnerabilitatea celor cărora li se cere ajutor, ajutor venit pentru „un prieten aflat la nevoie”.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor „pentru un copil” sau „pentru un prieten la nevoie””, susţin specialiştii Bitdefender.

Experții cibernetici trag un semnal de alarmă în rândul utilizatorilor aplicației WhatsApp. Sub pretextul unor campanii umanitare, escrocii încearcă să obțină datele personle și conturile bancare ale oamenilor. O tactică clasică de phishing este aceea de a deturna conturile victimelor și apoi de a le folosi pentru a spama sau pentru a trimite linkuri de phishing către toți prietenii lor.

Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”

Când și cum intră în rol soacra vedetei PRO TV. Paul Ipate e plecat, iar Jojo dă din casă, dar… de bine!

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței Notar din Sibiu
Știri
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței Notar din Sibiu
Top 10 cele mai scumpe avioane prezidențiale din lume. Cu ce „palate zburătoare” se deplasează liderii planetei
Știri
Top 10 cele mai scumpe avioane prezidențiale din lume. Cu ce „palate zburătoare” se deplasează liderii planetei
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Adevarul
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
go4it.ro
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței ...
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței Notar din Sibiu
Milionarul de 84 de ani e de nerecunoscut! Fanilor nu le-a venit să creadă cum a ieșit din casă. ...
Milionarul de 84 de ani e de nerecunoscut! Fanilor nu le-a venit să creadă cum a ieșit din casă. Românii l-au admirat ani la rând
Top 10 cele mai scumpe avioane prezidențiale din lume. Cu ce „palate zburătoare” se deplasează ...
Top 10 cele mai scumpe avioane prezidențiale din lume. Cu ce „palate zburătoare” se deplasează liderii planetei
Lidia Buble și-a speriat fanii! A apărut cu fața inflamată și amorțită: „Nu arată rău. Acum ...
Lidia Buble și-a speriat fanii! A apărut cu fața inflamată și amorțită: „Nu arată rău. Acum e cel mai umflat”
Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, găsit mort în baie. Care ar fi cauza principală a ...
Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, găsit mort în baie. Care ar fi cauza principală a decesului
Pensionarii care primesc ajutor de 1.950 de lei. Care sunt condițiile
Pensionarii care primesc ajutor de 1.950 de lei. Care sunt condițiile
Vezi toate știrile
×