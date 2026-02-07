„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON ? Îți dau înapoi diseară.” Jojo a căzut în plasa hackerilor și trage un semnal de alarmă

Metodele de înșelătorie sunt tot mai numeroase, iar escrocii devin tot mai experimentați. Mulți sunt cei care au picat în capcană, iar recent și Cătălina Grama a fost victima hackerilor. Vedeta a tras un semnal de alarmă în mediul online, avertizându-și cunoscuții. Ce a pățit Jojo?

Atacurile hackerilor sunt tot mai dese, iar înșelătoriile din mediul online s-au înmulți. Mulți români au picat în capcanele escrocilor, iar recent și Jojo s-a numărat printre victime. Printr-un mesaj distribuit în mediul online, actrița și-a anunțat cunoscuții și fanii că telefon ei a fost hackuit și sunt trimise mesaje false în numele său.

„Dragilor, mi-a fost hack-uit telefonul. Daca primiți un mesaj în care vi se cere să-mi trimiteți bani, vă rog nu răspundeți. Mulțumesc. Îmi pare rău pentru situația creată!”, a scris Jojo, în mediul online.

Mai exact, cei care i-au spart telefonul actriței le trimit prietenilor ei mesaje în care cere împrumut o anumită sumă destul de mare de bani. Iar pentru ca apropiații ei să nu pice în capcană, Jojo a pus pe toată lumea în gardă.

„Bună! Poți să-mi împrumuți 1800 RON? Îți dau înapoi diseară”, este mesajul pe care apropiații l-au primit în numele actriței.

Cătălina Grama a tras un semnal de alarmă în mediul online și a avertizat pe toată lumea să fie prudentă și să nu se lase păcălită.

România, printre principalele ținte ale escrocilor

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează că România se află printre principalele ținte ale escrocilor. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false trimise utilizatorilor WhatsApp. Atacatorii mizează pe empatia și vulnerabilitatea celor cărora li se cere ajutor, ajutor venit pentru „un prieten aflat la nevoie”.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor „pentru un copil” sau „pentru un prieten la nevoie””, susţin specialiştii Bitdefender.

Experții cibernetici trag un semnal de alarmă în rândul utilizatorilor aplicației WhatsApp. Sub pretextul unor campanii umanitare, escrocii încearcă să obțină datele personle și conturile bancare ale oamenilor. O tactică clasică de phishing este aceea de a deturna conturile victimelor și apoi de a le folosi pentru a spama sau pentru a trimite linkuri de phishing către toți prietenii lor.

Foto: Instagram