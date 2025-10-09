Noua înșelătorie de pe WhatsApp care te lasă fără niciun ban în cont! Avertismentul specialiștilor: ”Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude”

O nouă înșelătorie face tot mai multe victime în rândul utilizatorilor aplicației WhatsApp. Specialiștii în securitate trag un semnal de alarmă și susțin că românii sunt printre principalele ținte ale aceste campanii. Află cum acționează atacatorii, dar și cum trebuie să identifici o posibilă încercare de fraudă.

Experții cibernetici trag un semnal de alarmă în rândul utilizatorilor aplicației WhatsApp. Sub pretextul unor campanii umanitare, escrocii încearcă să obțină datele personle și conturile bancare ale oamenilor. De data aceasta, escrocheria este construită în așa fel încăt să exploateze emoțiile și vulnerabilitățile utilizatorilor.

Noua modalitate de fraudă prin aplicația Whatsapp

În acest context, specialiştii în securitate informatică Bitdefender au transmis detalii despre modul în care funcționează înșelătoria numită ”Votează pentru copilul meu”. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută (din agenda telefonului mobil), sub pretextul unor concursuri: „Bună! Poţi vota şi tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câştiga o bursă. Mulţumesc mult!”.

Aici este și capcana în care mulți au căzut. Mesajul fiind de la o persoană cunoscută, majoritatea utilizatorilor au tendița de a răspunde și de a accesa linkul fără suspiciuni. Site-ul unde sunt redirecționați utilizatorii pare destul de real: conține fotografii, butoane de vot și chiar clasamente false.

Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumați să își introducă numărul de telefon și un cod primit pe WhatsApp. Cu ajutorul acestui cod, escrocii obțin control total la contul victimelor. Odată ce contul este compromis, infractorii continuă să facă noi victime: trimit același mesaj către toate contactele celui păcălit, solicitând bani pentru diverse campanii sau sub diverse pretexte.

„Campania, cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul meu” exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută: „Bună! Poţi vota şi tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câştiga o bursă. Mulţumesc mult!”. Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulţi utilizatori accesează linkul fără suspiciuni. Site-ul pe care ajung pare real: conţine fotografii, butoane de vot şi chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor. Odată ce contul este compromis, infractorii continuă operaţiunea procedând similar: trimit acelaşi mesaj către toate contactele victimei şi, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente, sume de ordinul sutelor de lei”, se arată în comunicatul experților cibernetici.

Experții de la Bitdefender susțin că România se află printre principalele ținte ale escrocilor. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false trimise utilizatorilor WhatsApp. Atacatorii mizează pe empatia și vulnerabilitatea celor cărora li se cere ajutor, ajutor venit din partea ”unui prieten aflat la nevoie”.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor „pentru un copil” sau „pentru un prieten la nevoie””, susţin specialiştii Bitdefender.

