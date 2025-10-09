Nu l-a iertat după ce i-a sedus iubita la Insula Iubirii şi… Marian Grozavu vrea să-l anihileze pe Mattia cu ajutorul lui Yamato Zaharia!

Marian Grozavu face tot posibilul să-l distrugă în ring pe oponentul său, ispita Mattia. Lupta pentru inima Biancăi a câștigat-o deja, dar de data aceasta, vrea să-și regleze conturile și în gala RXF. Marele meci va avea loc pe data de 22 octombrie, iar antrenamentele sunt în toi. Domnul Marian nu ratează nicio zi de pregătire intensă, semn că este pornit să îl facă KO pe cel care a atentat la iubita lui, în cadrul emisiunii Insula Iubirii. CANCAN.RO are imagini tari de la antrenamente, dar și declarațiile celui care se ocupă de fostul concurent al show-ului din Thailanda. Nu s-a lăsat pe mâna oricui, ci unul dintre campionii noștri de seamă îl antrenează, Yamato Zaharia, împreună cu colegul lui, Gabriel Boroș. Asta în condițiile în care iubitul Biancăi a avut o altercație la un moment dat cu sportivul, într-un club, însă acum a apelat la ajutorul lui.

Deși poate unii aveau impresia că Marian Grozavu este o fire pașnică, care părea să evite conflictele cu orice preț, iată că ne-a surprins în momentul în care a acceptat să intre în ring alături de Mattia. Între cei doi a existat, la bonfire-ul final de la Insula Iubirii, un adevărat război al orgoliilor, pe bună dreptate, deoarece Bianca a fost la un pas de a cădea în ispită.

Iar dacă Mattia a făcut tot posibilul să-i sucească mințile brunetei în emisiune, acum, Marian vrea să îi „amestece gândurile” italianului. Pentru asta, își antrenează de zor pumnii alături de unii dintre cei mai renumiți sportivi ai domeniului.

Marian Grozavu vrea să-l anihileze pe Mattia cu ajutorul lui Yamato Zaharia

Ce-i drept, timpul de pregătire a fost destul de scurt, însă ambiția e mare. Domnul Marian a spus, într-un interviu pentru CANCAN.RO, că a mai cochetat cu boxul în trecut, a făcut lupte de contact, doar că, în ultimii ani, a lăsat sportul deoparte și s-a concentrat mai mult pe business. Din imaginile noastre, putem vedea cât de dedicat este și cum se antrenează, în speranța că el va fi învingătorul în ring. În postura de maestru îl avem pe Yamato Zaharia, care nu îl scapă din ochi pe învățăcelul său, atunci când își reamintește cum să dea croșeu după croșeu. Campionul nostru ne-a spus cum merg pregătirile pentru meci, dar și cine sunt ceilalți sportivi implicați în antrenarea domnului Marian.

Da, într-adevăr, îl antrenez pe Marian Grozavu, mă bucur și mă amuză că primesc atât de multe mesaje în care oamenii mă întreabă dacă nu râd de el, dacă nu mă amuz. Dar sincer, eu am văzut ceva mai mult în el, de asta am și acceptat să-l pregătesc, pentru că eu cu el am avut și niște contre într-un club din Timișoara. Ori a fost nebunia lui, ori are încredere în el, nu știu, dar mie mi-a arătat că are curaj, atunci când m-a abordat. Tocmai de aceea am și acceptat să-l antrenez și sunt convins că va face o figură frumoasă. În pregătirea lui sunt implicat eu, Alexandru Greuceanu, Gabriel Boroș, colegul meu, suntem o echipă de oameni în care îl va ajuta să dea în ring totul, îl antrenăm, îl motivăm și cu siguranță va face o figură frumoasă, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

