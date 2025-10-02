Marian Grozavu se dezlănţuie şi face primele declarații despre lupta cu ispita Mattia! ”Ne vom da hainele jos și…”

Marian Grozavu de la Insula Iubirii are parte de provocarea vieții sale: va intra in cușca RXF să lupte împotriva lui Mattia, bărbatul care aproape i-a ispitit iubita. Deși după emisiune a rămas cu Bianca, iar acum relația lor decurge minunat, concurentul nu poate da uitării animozitățile cu italianul, așa că acum se vor lupta corp la corp. Pentru CANCAN.RO, Marian a făcut primele declarații despre meciul mult așteptat.

Marian Grozavu nu a uitat că Mattia a fost aproape să îi ispitească iubita, așa că acum, după difuzarea emisiunii de la Antena 1, l-a provocat pe acesta la o luptă în RXF. Deși discuțiile au fost lungi și dese, până la urmă, cei doi au ajuns la un consens, iar lupta va avea loc chiar în următoarea gală, din octombrie. În ciuda faptului că timpul de pregătire este relativ scurt, iubitul Biancăi pare foarte încrezător în forțele proprii și susține că nu se teme de ispita de care partenera lui s-a apropiat în Thailanda.

De trei săptămâni i-am zis lui Mattia să mergem în RXF. Este un duel al orgoliilor, se va întâmpla pe 22 octombrie. El s-a gândit până acum și a acceptat. Nu am avut conflicte directe după emisiune, dar totul a fost ca un foc aprins pe Insulă care încă mocnește. Trebuie să stingem acest foc într-o gală. (…) Acum ai dezvăluit fiara din mine. Ne vom da hainele jos și nevom duela ca doi bărbați. Nu pot să zic că e o antipatie, dar ies scântei când orgoliile masculine se bat cap în cap. Nu cred că există o ocazie mai bună să ne demonstrăm bărbația decât aceasta gală, a spus Marian.

Care sunt punctele forte ale lui Marian în comparație cu rivalul său italian?

Eu am avut o viață activă, mi-a plăcut sportul. Am făcut lupte de contact și box. În ultimii ani, nu am mai avut contact cu sportul, dar mă voi antrena să reintru în formă. Nu am emoții deloc! Cred că punctul meu forte este că stau foarte bine pe picioare. Rezistența nu e un atuu, dar stau bine pe forță, pe picioare și pe lovitura de pumn. Eu în câteva zile fac 38 de ani, Mattia cred că are 32, dar nu cred că vârsta va face o diferență acum. , a spus Marian Grozavu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Când ajung Bianca și Marian la altar?

În ceea ce privește relația sa cu Bianca din prezent, concurentul de la Insula Iubirii susține că lucrurile merg bine acum între ei. Deși pe perioada difuzării show-ului au mai existat mici divergențe în cuplu, acum, situația este iarăși roz. Dacă totul este acum lapte și miere, pe când auzim și clopotele de nuntă atunci?

Relația noastră a devenit din ce în ce mai bună. Ne-am dat seama ce lipsuri avem. Pe perioada difuzării au mai fost mici divergențe, pentru că erau lucruri pe care le vedem pentru prima dată. În momentul de față suntem foarte bine, ne susținem foarte mult. Ne-am învățat greșelile și ne dorim un viitor. Inelul este proces de realizare de către Claudiu. Claudiu e și bijutier și se ocupă de design-ul lui. I-am dat mărimea pietrei deja. Bianca știe că inelul e în lucru, dar nu știe cum și când o cer. Va rămâne o surpriză, a povestit vedeta Antenei 1.

