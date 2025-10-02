Acasă » Exclusiv » Marian Grozavu se dezlănţuie şi face primele declarații despre lupta cu ispita Mattia! ”Ne vom da hainele jos și…”

Marian Grozavu se dezlănţuie şi face primele declarații despre lupta cu ispita Mattia! ”Ne vom da hainele jos și…”

De: Bianca Drăgan 02/10/2025 | 14:17
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Marian Grozavu de la Insula Iubirii are parte de provocarea vieții sale: va intra in cușca RXF să lupte împotriva lui Mattia, bărbatul care aproape i-a ispitit iubita. Deși după emisiune a rămas cu Bianca, iar acum relația lor decurge minunat, concurentul nu poate da uitării animozitățile cu italianul, așa că acum se vor lupta corp la corp. Pentru CANCAN.RO, Marian a făcut primele declarații despre meciul mult așteptat.

Marian Grozavu nu a uitat că Mattia a fost aproape să îi ispitească iubita, așa că acum, după difuzarea emisiunii de la Antena 1, l-a provocat pe acesta la o luptă în RXF. Deși discuțiile au fost lungi și dese, până la urmă, cei doi au ajuns la un consens, iar lupta va avea loc chiar în următoarea gală, din octombrie. În ciuda faptului că timpul de pregătire este relativ scurt, iubitul Biancăi pare foarte încrezător în forțele proprii și susține că nu se teme de ispita de care partenera lui s-a apropiat în Thailanda.

De trei săptămâni i-am zis lui Mattia să mergem în RXF. Este un duel al orgoliilor, se va întâmpla pe 22 octombrie. El s-a gândit până acum și a acceptat. Nu am avut conflicte directe după emisiune, dar totul a fost ca un foc aprins pe Insulă care încă mocnește. Trebuie să stingem acest foc într-o gală. (…)

Acum ai dezvăluit fiara din mine. Ne vom da hainele jos și nevom duela ca doi bărbați. Nu pot să zic că e o antipatie, dar ies scântei când orgoliile masculine se bat cap în cap. Nu cred că există o ocazie mai bună să ne demonstrăm bărbația decât aceasta gală, a spus Marian.

Marian Grozavu intra în cușca RXF împotriva ispitei Mattia!
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Care sunt punctele forte ale lui Marian în comparație cu rivalul său italian?

Eu am avut o viață activă, mi-a plăcut sportul. Am făcut lupte de contact și box. În ultimii ani, nu am mai avut contact cu sportul, dar mă voi antrena să reintru în formă. Nu am emoții deloc! Cred că punctul meu forte este că stau foarte bine pe picioare. Rezistența nu e un atuu, dar stau bine pe forță, pe picioare și pe lovitura de pumn. Eu în câteva zile fac 38 de ani, Mattia cred că are 32, dar nu cred că vârsta va face o diferență acum. , a spus Marian Grozavu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Mattia și Marian se luptă în luna octombrie! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Când ajung Bianca și Marian la altar?

În ceea ce privește relația sa cu Bianca din prezent, concurentul de la Insula Iubirii susține că lucrurile merg bine acum între ei. Deși pe perioada difuzării show-ului au mai existat mici divergențe în cuplu, acum, situația este iarăși roz. Dacă totul este acum lapte și miere, pe când auzim și clopotele de nuntă atunci?

Relația noastră a devenit din ce în ce mai bună. Ne-am dat seama ce lipsuri avem. Pe perioada difuzării au mai fost mici divergențe, pentru că erau lucruri pe care le vedem pentru prima dată. În momentul de față suntem foarte bine, ne susținem foarte mult. Ne-am învățat greșelile și ne dorim un viitor. Inelul este proces de realizare de către Claudiu. Claudiu e și bijutier și se ocupă de design-ul lui. I-am dat mărimea pietrei deja. Bianca știe că inelul e în lucru, dar nu știe cum și când o cer. Va rămâne o surpriză, a povestit vedeta Antenei 1.

NU RATA: Ispita Cătălin a jucat la două capete. În timp ce încerca să o cucerească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă! ”Nu voiam să cred!”

VEZI ȘI: Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: „Nu a mai apucat”
Exclusiv
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să…
Cum a vrăjit-o Alex Bodi din nou pe Ancuţa, după ce a comis-o! Fosta iubită, mărul discordiei?! “E o femeie dificilă când vine vorba despre…”
Video
Cum a vrăjit-o Alex Bodi din nou pe Ancuţa, după ce a comis-o! Fosta iubită, mărul discordiei?! “E…
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Mediafax
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă
Gandul.ro
Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme....
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Mediafax
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
Click.ro
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Antena 3
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a...
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Digi 24
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
Vești bune pentru pensionarii cu pensii mici. Vor primi ajutor financiar în luna decembrie
kanald.ro
Vești bune pentru pensionarii cu pensii mici. Vor primi ajutor financiar în luna decembrie
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
kfetele.ro
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Fanatik.ro
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la...
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o...
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament în blocuri vechi
Capital.ro
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament...
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
evz.ro
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
Gandul.ro
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
as.ro
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a...
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de...
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru ...
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru acești nativi
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat ...
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană
Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui ...
Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui Nicușor Dan lângă ea
Zacuscă, salată de vinete sau fasole bătută? Preparatul recomandat de Mihaela Bilic în curele pentru slăbit
Zacuscă, salată de vinete sau fasole bătută? Preparatul recomandat de Mihaela Bilic în curele pentru slăbit
Liviu Vârciu este supărat pe Selly. De ce nu vrea să mai colaboreze cu el: „Nu s-a ținut de promisiune”
Liviu Vârciu este supărat pe Selly. De ce nu vrea să mai colaboreze cu el: „Nu s-a ținut de promisiune”
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera ...
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: „Nu a mai apucat”
Vezi toate știrile
×