Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

Maria și Marius de la Insula Iubirii vorbesc pentru prima dată de la difuzarea emisiunii. Deși s-au înșelat reciproc, au decis să rămână împreună și să mai dea o șansă mariajului lor. Invitați la CANCAN pe Insulă, cei doi își spun povestea, explică în ce stadiu sunt acum și nu numai. Maria povestește cum Ella a încercat să o cupleze cu Cătălin în Londra, dar fără succes. Încercările fostei lui Andrei nu au dat roade, din fericire pentru Marius!

Maria și Marius s-au împăcat după Insula Iubirii și fac tot posibilul ca mariajul lor să funcționeze sănătos. Deși bărbatul s-a cuplat cu Oana și a continuat scurta relație și în România, iar Maria s-a sărutat cu ispita Cătălin la dream date, soții par să fi trecut peste momentele de infidelitate de la televizor.

Invitați la CANCAN pe Insulă, concurenții spun tot adevărul, după difuzarea emisiunii de la Antena 1. Povestesc de ce au ales să se ierte, cum au aflat despre relația secretă a lui Cătălin de afară, dar dau și detalii despre bătaia dintre Maria și Oana Monea din Phuket.

În plus, Maria dezvăluie cum a încercat Ella Vișan să o cupleze cu Cătălin afară. Până să afle că ispita ar fi avut o relație de ani buni pe care a ținut-o secretă în timp ce încerca să o seducă pe ea pe Insula, Maria a mers în Anglia, în vizită la fosta sa colegă din vilă. Toate bune și frumoase până aici, însă fosta lui Andrei ar fi ținut morțis să forțeze puțin lucrurile și să inițieze o întâlnire între amica sa și ispita cu care aceasta și-a înșelat soțul.

Așadar, fosta parteneră a lui Andrei, știind că și Cătălin lucrează în Londra, a pus mâna pe telefon și a discutat cu el. A doua zi, a mințit-o pe Maria că ies la plimbare și a dus-o fix în brațele ispitei.

”Am fost într-o vacanță în Londra, la Ella. Am avut o discuție lungă cu ea, despre Cătălin. Ea spunea că el a fost om sincer cu mine, iar eu spuneam că nu cred. A fost apoi un schimb de mesaje, în care Ella îl întreba dacă are iubită, nu știu exact… Apoi, a doua zi, Ella a zis să mergem la un magazin, să își schimbe niște haine, apoi am observat că am ajuns fix la magazinul unde lucrează Cătălin, în Londra. Eu nu am vrut să cobor din mașină.

Da, Ella a complotat. A intrat ea în magazin și a ieșit cu Cătălin. A fost o îmbrățișare și Cătălin m-a întrebat de ce nu am intrat și i-am zis că nu am simțit. Mă simțeam destul de emoționată, nu eram pregătită să mă văd cu el. Se întâmplase și ce se întâmplase între mine și Marius, în perioadă aceea era și împăcarea dintre noi, să zic așa…”, a povestit Maria, la CANCAN pe Insulă.

Planul Ellei a eșuat, din fericire pentru Marius

Din păcate pentru Ella, care voia să își cupleze prietena cu ispita, și din fericire pentru Marius, care a reușit să își recupereze totuși soția, planurile blondinei nu au dat roade deloc. Cătălin și Maria nu s-au îndreptat către o relație!

”Am mers la o cafea eu, el și Ella. Mai mult ei au vorbit, nu am intervenit, chiar dacă se vorbea despre mine. Ella povestea despre momentul în care l-a văzut pe Cătălin că s-a apropiat de mine. Urma să ne vedem în seara respectivă, dar nu s-a mai întâmplat”, a adăugat Maria.

Deși plănuiau o nouă ieșire, Cătălin nu a mai dat curs propunerii, iar legătura cu soția lui Marius s-a rupt de la acea ultima întâlnire pusă la cale de către Ella. Ulterior, cei doi au mai schimbat doar câteva mesaje, iar participanta s-a reîntors oficial în brațele soțului ei.

Asta nu este tot! Cei doi concurenți de la Antena 1 vorbesc despre terapia care i-a ajutat să se refacă după emisiune, despre cum Andrei l-a trădat pe Marius, dar și despre altercația fizică dintre Oana Monea și Maria, din Phuket. Dacă îi va da sau nu concurenta 30.000 de euro ispitei, aflați doar AICI.

