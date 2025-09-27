Acasă » Exclusiv » Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

De: Bianca Drăgan 27/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Maria și Marius de la Insula Iubirii vorbesc pentru prima dată de la difuzarea emisiunii. Deși s-au înșelat reciproc, au decis să rămână împreună și să mai dea o șansă mariajului lor. Invitați la CANCAN pe Insulă, cei doi își spun povestea, explică în ce stadiu sunt acum și nu numai. Maria povestește cum Ella a încercat să o cupleze cu Cătălin în Londra, dar fără succes. Încercările fostei lui Andrei nu au dat roade, din fericire pentru Marius!

Maria și Marius s-au împăcat după Insula Iubirii și fac tot posibilul ca mariajul lor să funcționeze sănătos. Deși bărbatul s-a cuplat cu Oana și a continuat scurta relație și în România, iar Maria s-a sărutat cu ispita Cătălin la dream date, soții par să fi trecut peste momentele de infidelitate de la televizor.

Invitați la CANCAN pe Insulă, concurenții spun tot adevărul, după difuzarea emisiunii de la Antena 1. Povestesc de ce au ales să se ierte, cum au aflat despre relația secretă a lui Cătălin de afară, dar dau și detalii despre bătaia dintre Maria și Oana Monea din Phuket.

În plus, Maria dezvăluie cum a încercat Ella Vișan să o cupleze cu Cătălin afară. Până să afle că ispita ar fi avut o relație de ani buni pe care a ținut-o secretă în timp ce încerca să o seducă pe ea pe Insula, Maria a mers în Anglia, în vizită la fosta sa colegă din vilă. Toate bune și frumoase până aici, însă fosta lui Andrei ar fi ținut morțis să forțeze puțin lucrurile și să inițieze o întâlnire între amica sa și ispita cu care aceasta și-a înșelat soțul.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Așadar, fosta parteneră a lui Andrei, știind că și Cătălin lucrează în Londra, a pus mâna pe telefon și a discutat cu el. A doua zi, a mințit-o pe Maria că ies la plimbare și a dus-o fix în brațele ispitei.

”Am fost într-o vacanță în Londra, la Ella. Am avut o discuție lungă cu ea, despre Cătălin. Ea spunea că el a fost om sincer cu mine, iar eu spuneam că nu cred. A fost apoi un schimb de mesaje, în care Ella îl întreba dacă are iubită, nu știu exact…  Apoi, a doua zi, Ella a zis să mergem la un magazin, să își schimbe niște haine, apoi am observat că am ajuns fix la magazinul unde lucrează Cătălin, în Londra. Eu nu am vrut să cobor din mașină.

Da, Ella a complotat. A intrat ea în magazin și a ieșit cu Cătălin. A fost o îmbrățișare și Cătălin m-a întrebat de ce nu am intrat și i-am zis că nu am simțit. Mă simțeam destul de emoționată, nu eram pregătită să mă văd cu el. Se întâmplase și ce se întâmplase între mine și Marius, în perioadă aceea era și împăcarea dintre noi, să zic așa…”, a povestit Maria, la CANCAN pe Insulă.

Planul Ellei a eșuat, din fericire pentru Marius

Din păcate pentru Ella, care voia să își cupleze prietena cu ispita, și din fericire pentru Marius, care a reușit să își recupereze totuși soția, planurile blondinei nu au dat roade deloc. Cătălin și Maria nu s-au îndreptat către o relație!

”Am mers la o cafea eu, el și Ella. Mai mult ei au vorbit, nu am intervenit, chiar dacă se vorbea despre mine. Ella povestea despre momentul în care l-a văzut pe Cătălin că s-a apropiat de mine. Urma să ne vedem în seara respectivă, dar nu s-a mai întâmplat”, a adăugat Maria.

Deși plănuiau o nouă ieșire, Cătălin nu a mai dat curs propunerii, iar legătura cu soția lui Marius s-a rupt de la acea ultima întâlnire pusă la cale de către Ella. Ulterior, cei doi au mai schimbat doar câteva mesaje, iar participanta s-a reîntors oficial în brațele soțului ei.

Asta nu este tot! Cei doi concurenți de la Antena 1 vorbesc despre terapia care i-a ajutat să se refacă după emisiune, despre cum Andrei l-a trădat pe Marius, dar și despre altercația fizică dintre Oana Monea și Maria, din Phuket. Dacă îi va da sau nu concurenta 30.000 de euro ispitei, aflați doar AICI.

Maria și Marius de la Insula Iubirii spun adevărul despre bătaia cu Oana Monea din Phuket și multe alte detalii uluitoare!

VEZI ȘI: EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”

NU RATA: Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Intră în acţiune TOP 25 vedete care fac spectacol în această toamnă! Iuliana Pepene, Antonia sau Bianca Drăguşanu o „ard” cu pletele-n vânt în cel mai provocator mod posibil
Exclusiv
Intră în acţiune TOP 25 vedete care fac spectacol în această toamnă! Iuliana Pepene, Antonia sau Bianca Drăguşanu…
Boșii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! CANCAN.RO are detalii din culisele celui mai nou proiect TV
Exclusiv
Boșii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! CANCAN.RO are detalii din…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Schema prin care escrocii
observatornews.ro
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru ele
Fanatik.ro
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru...
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
Fanatik.ro
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele...
Taxa pe lux. Proprietarii de case și mașini trebuie să depună declarație până pe 30 septembrie. Este ultima zi!
Capital.ro
Taxa pe lux. Proprietarii de case și mașini trebuie să depună declarație până pe 30...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
Proiectul care a ruinat un munte. Un miliard de dolari, îngropați în fum și cenușă
evz.ro
Proiectul care a ruinat un munte. Un miliard de dolari, îngropați în fum și cenușă
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
Gandul.ro
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Fosta concurentă din Casa Iubirii face DEZVĂLUIRI explozive despre Alexandrina:
radioimpuls.ro
Fosta concurentă din Casa Iubirii face DEZVĂLUIRI explozive despre Alexandrina: "Vreau să știți și voi". Are...
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit
Fanatik.ro
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70....
Patronul din fotbalul românesc care a închiriat o insulă cu 100.000 de euro pentru nunta fiicei sale. Karina și Dragoș s-au căsătorit într-un loc spectaculos
Fanatik.ro
Patronul din fotbalul românesc care a închiriat o insulă cu 100.000 de euro pentru nunta...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Intră în acţiune TOP 25 vedete care fac spectacol în această toamnă! Iuliana Pepene, Antonia sau ...
Intră în acţiune TOP 25 vedete care fac spectacol în această toamnă! Iuliana Pepene, Antonia sau Bianca Drăguşanu o „ard” cu pletele-n vânt în cel mai provocator mod posibil
Boșii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! CANCAN.RO ...
Boșii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! CANCAN.RO are detalii din culisele celui mai nou proiect TV
Andreea Mantea a făcut anunțul bulversant la Kanal D: ”Vă prezint succesorul meu”
Andreea Mantea a făcut anunțul bulversant la Kanal D: ”Vă prezint succesorul meu”
Mesajul controversat transmis de Oana Lis, după moartea Ioanei Popescu: ”Măcar a trăit…”
Mesajul controversat transmis de Oana Lis, după moartea Ioanei Popescu: ”Măcar a trăit…”
Ce a apărut scris pe gardul palatului lui Gigi Becali. Imaginile surprinse în miezul zilei
Ce a apărut scris pe gardul palatului lui Gigi Becali. Imaginile surprinse în miezul zilei
Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera ...
Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului
Vezi toate știrile
×