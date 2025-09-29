Acasă » Exclusiv » Ispita Cătălin a jucat la două capete. În timp ce încerca să o cucerească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă! ”Nu voiam să cred!”

De: Bianca Drăgan 29/09/2025 | 18:51
La CANCAN pe Insulă, Maria și Marius vorbesc pentru prima dată după încheierea emisiunii de la Antena 1. Cei doi soți spun cum s-au împăcat, de ce a ajuns concurentul fix acasă la Oana Monea cu care s-a și iubit în România, dar și cum a reușit Cătălin să își ascundă relația de afară în timp ce încerca să o cucerească pe Maria, în Thailanda.

Maria și Marius Avram vin să clarifice toate zvonurile apărute despre ei și fac lumină în cazul presupusei bătăi dintre concurentă și Oana Monea, din Phuket. Concurenta spune cum s-a desfășurat altercația cu pricina și dacă îi va da sau nu ispitei 30.000 de euro.

În plus, participanta de la Antena 1 mai face o dezvăluire șoc: Cătălin, ispita cu care s-a sărutat la dream date și căreia îi scria mesaje romantice pe tabletă, ar fi avut o relația de lungă durată afară! În timp ce el încerca să o ispitească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă!

Povestea nu e atât de scurtă, însă! După emisiune, bărbatul s-ar fi cuplat cu o altă ispită, și anume Teodora! După o relație de câteva săptămâni cosumată în România, se pare că șatena ar fi aflat crudul adevăr, iar iubita tânărului ar fi ieșit la iveală ca prin minune! Supărată că a fost trădată și mințită de către actualul ei partener, Teodora n-ar mai fi stat pe gânduri și ar fi acționat! Șatena ar fi pus mâa pe telefon și ar fi sunat-o pe Maria, căreia i-ar fi povestit cum Cătălin a reușit să le facă pe amândouă pe la spate.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Toată lumea a avut impresia că Andrew mi-a zis de relația lui Cătălin, dar nu, nu a fost el! Teodora a fost cea care mi-a spus! Cu o săptămână înainte de home story-ul meu cu Marius, ea mi-a confirmat. Știam niște lucruri, dar nu sigur, pentru că nu erau informații din presă, ci din comentariile de la unele postări. Nu voiam să cred că așa au fost lucrurile, însă cea care mi-a spus a fost Teodora, a povestit Maria, la CANCAN pe Insulă.

Teodora m-a avertizat că el vrea să îmi distrugă imaginea”

După finalizarea filmărilor, Maria a mers într-o scurtă vacanță în Anglia, la Ella. Acolo, fosta lui Andrei a pus la cale o întâlnire între prietena sa și Cătălin. Pentru că știa că și ispita lucrează tot în UK, Ella a dus-o pe Maria fix la magazinul la care acesta lucra. Încercarea acesteia a eșuat însă, iar amica ei nu s-a cuplat cu ispita, ci s-a împăcat cu soțul ei. Detalii AICI.

Acum, concurenta de la Insulă povestește cum Cătălin a mințit-o în ziua respectivă și i-a spus că nu are o relație, chiar dacă Teodora pretinde contrariul!

Teodora mi-a spus cum Cătălin a avut o relație după emisiune cu ea și vorbea și cu mine în perioada respectivă, dar avea și o relație tot atunci. Nu am declarat și nu am spus nimănui acest lucru, nici măcar lui Cătălin nu i-am spus că știu.

Teodora m-a avertizat că el vrea să îmi distrugă imaginea într-un fel sau altul. Mi-a spus ca să fiu pregătită. L-am sunat pe Cătălin atunci, era și Marius de față. După ce am închis acel apel, am stat vreo două zile să mă gândesc dacă sunt eu în măsură să îl judec pe Cătălin. Am spus că nu voi declara aceste lucruri la home story, pentru că nu le știu cu certitudine.

Eu nu pot să spun sigur, pot să mă iau doar după ce mi-a zis Teodora. El nu mi-a spus că vom avea o relație sau lucruri de genul acesta. Pe mine, personal, nu pot spune că m-ar fi afectat, dar când l-a întrebat Ella în Anglia dacă are o relație, a zis că nu, a explicat concurenta de la Antena 1.

Cum și de ce i-a dat Marius papucii Oanei Monea după ce s-a iubit cu ea în România de mai multe ori și dacă soția și ispita lui s-au bătut sau nu în Phuket, descoperiți doar AICI.

Se pare că, în timp ce el o vrăjea pe Maria, iubita lui Cătălin îl aștepta în România!

NU RATA: Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își poate ține gura” Cum a fentat-o pe Maria și a fugit acasă la Oana Monea

VEZI ȘI: Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

