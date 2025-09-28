Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își poate ține gura” Cum a fentat-o pe Maria și a fugit acasă la Oana Monea

Maria și Marius dezvăluie totul despre situația lor actuală, după încheierea emisiunii de la Antena 1. Soții spun de ce au ales să treacă peste infidelități și nu numai. În timp ce bărbatul povestește cum și de câte ori s-a consumat relația sa cu Oana Monea afară, Maria mărturisește că Ella Vișan a tras mai multe sfori pentru a o cupla cu Cătălin, în Londra. Asta nu este tot! Cum l-a trădat Andrei Lemnaru pe Marius, imediat ce au revenit în România, aflați doar la CANCAN pe Insulă!

La CANCAN pe Insulă, Maria și Marius Avram vorbesc pentru prima dată după difuzarea emisiunii. Cei doi soți spun de ce au decis să mai dea o șansa căsniciei lor, cum se simt în prezent, dar și cum a încercat Ella Vișan să o cupleze pe Maria cu Cătălin, în Anglia. În plus, printre lacrimi, concurenta spune dacă a bătut-o sau nu pe Oana Monea în Phuket și cum a aflat totul despre relația secretă a ispitei care a sedus-o pe Insula Iubirii și cu care s-a sărutat în baie, la dream date.

Imediat după ce aterizat în aeroportul din România, după ce s-au înșelat reciproc, Marius i-a spus Mariei că va pleca la Craiova, pentru a-și pune ordine în gânduri. Nu a fost așa, însă! Bărbatul a așteptat-o pe Oana Monea în aeroport, căci ispitele acestui sezon au avut un alt zbor, și a plecat cu aceasta acasă la ea, în Constanța, unde a și dormit peste noapte.

”După Insulă, am stat în apartamentul ei o seară. Apoi m-a adus cu mașina ei la Craiova, unde am stat la hotel. Nu puneam nimic la cale, pentru că eu eram foarte bulversat, gânditor. Scotea cuvintele de la mine la cleștele. Mariei i-am zis că sunt la Craiova”, a spus Marius.

Pe de cealaltă parte, Maria povestește cu tristețe momentele prin care a trecut când a aflat unde era, de fapt, soțul ei.

”Mi-a spus că pleacă la Craiova cu autocarul, apoi m-a blocat. Seara am fost în oraș cu mai mulți concurenți și căutam să plec și eu la Craiova. Mama lui m-a sunat și m-a întrebat ce am făcut, că Marius plânge. Nu eram deloc bine”, a declarat concurenta.

Aflată cu restul concurenților la un restaurant din Capitală și știind că soțul ei este singur și îndurerat la Craiova, Maria a decis că trebuie să meargă după el. Neștiind că Marius este chiar acasă la ispita care aproape i-a ruinat căsnicia, concurenta voia să îl revadă. Înainte de a pleca la Oana Monea acasă însă, bărbatul i-a dezvăluit planul său lui Andrei Lemnaru, fostul Ellei.

Întâmplarea a făcut că Andrei să fie fix la aceeași masă cu Maria și să audă că aceasta vrea să plece în toiul nopții după soțul ei la Craiova. Pentru că știa că ar merge degeaba, căci Marius e la Constanța, Andrei a decis să își încalce cuvântul și să își trădeze prietenul.

”Atunci Andrei mi-a arătat mesajul dintre el și Marius, că Marius e la Constanța. M-am simțit trădată. Am vrut să îl contactez pe el, dar el eram blocată. Am luat apoi numărul ei de la cineva și i-am dat un mesaj.

Ulterior, când a văzut mesajul pentru ea, pentru că erau împreună, mi-a zis iar că e la Craiova. Aveam parola lui de la iCloud și am văzut atunci locația și că este, de fapt, la Constanța”, a povestit Maria.

”Tot respectul adunat în trei săptămâni pe Insula s-a dus”

Empatic cu suferința Mariei, Andrei i-a dezvăluit acesteia tot ce știa de la Marius și locația reală a acestuia. Acum, soțul Mariei se consideră trădatat de confidentul său și îl pune la punct pe fostul Ellei!

”Eu cu Andrei am avut o discuție în aeroportul din România, când am aterizat. M-a întrebat ce o să fac și i-am zis că merg la Oana, dar că îl rog să țină chestia asta confidențială, pentru că nu vreau să afle Maria.

După care, am simțit că nu își poate ține gura și i-am dat și mesaj, ca să nu îi spună Mariei, iar o oră mai târziu i-a zis. Tot respectul adunat în trei săptămâni pe Insula s-a dus pe apa sâmbetei. Da, o fi câștigat respectul Mariei… Wow! Nu consider că trebuie să pui sare pe rană atâta timp cât eu i-am zis de două ori să nu spună. Unde mai e respectul de sine până la urmă?!”, îl critică Marius pe Andrei, după ce acesta i-a dezvăluit secretul.

Tot la CANCAN pe Insulă, Maria și partenerul său spun cum se înțeleg acum, ce au spus familiile lor după emisiune, cum au aflat despre relația secretă a lui Cătălin de afară, dar și când vor să devină părinți. Toate detaliile și despre bătaia cu Oana Monea din Phuket, doar AICI.

