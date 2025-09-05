Marian Grozavu a dezvăluit motivul real pentru care a iertat-o pe Bianca, după ce a comis-o la Insula iubirii: ”Stăteam pe pastile”

Marian Grozavu a făcut declarații incendiare în urma ultimelor episoade din Insula Iubirii. Iubitul Biancăi a fost live pe TikTok unde a oferit detalii și explicații tuturor urmăritorilor săi. Concurentul a stat de vorbă cu oamenii și a povestit tot ce a simțit după ce emisiunea din Thailanda s-a terminat.

Iubitul Biancăi a explodat atunci când a vazut imaginile în care bruneta se afla alături de ispita Mattia. Cu toate acestea cei doi s-au împăcat imediat ce au ajuns acasă, în România și acum sunt mai bine ca niciodată. În testimonialele de după emisiune, Marian Grozavu a spus că participarea la Insula Iubirii alături de Bianca a fost benefică pentru relația lor, iar acum se înțeleg mai bine ca niciodată. Cei doi își continuă povestea de dragoste în cel mai frumos mod.

Ce a spus Marian Grozavu după terminarea show-ului

Domnul Marian a făcut un live pe TikTok unde a oferit o serie de explicații urmăritorilor săi. Concurentul sezonului 9 de la Insula Iubiri a spus că regretă toate reacțiile necontrolate pe care le-a avut atunci când a văzut imaginile cu Bianca Dan de pe insula fetelor. Mai mult decât atât, Marian Grozavu a povestit că în ultimele zile de la Insula Iubirii a fost nevoit să ia pastile din cauză că se simțea foarte rău.

„Pur și simplu, când vrei să aperi o persoană, începi să reacționezi la nervi. Adică, îți dai seama, la mine toate chestiile astea s-au întâmplat în ultimele patru zile (…) Eu ultimele zile stăteam pe pastile, pe calmante”, a spus Marian Grozavu pe TikTok.

Iubitul Biancăi a spus că nu mai vrea să fie judecat în urma reacțiilor pe care le-a avut și îi pare extrem de rău pentru tot ce a spus în situațiile tensionate.

„Îmi pare rău! Suntem oameni, clacăm și stiu că a fost urât din partea mea și îmi pare rău”, a spus concurentul.

Întrebat unde este Bianca în acele momente, Marian Grozavu a dat un răspuns cât se poate de amuzant și a spus că el este în oraș cu ispita numărul 1, iar pe Bianca a lăsat-o acasă.

„Vedeți? Ispita mea era Claudiu, cum să vină Teodora?!”, a spus Marian.

