Este oficial! Marian Grozavu și Mattia Carnessali intră în cușca RXF! Când are loc marea confruntare

Deși Insula Iubirii s-a terminat, conflictul dintre Marian Grozavu și ispita Mattia nu s-a stins. Iar pentru a nu lăsa lucrurile nerezolvate cei doi își vor regla acum conturile în cușca RXF. Ambii au acceptat provocarea, iar meciul este bătut în cuie. Pe ce data o să aibă loc marea confruntare?

Una dintre cele mai dure confruntări de la bonfire-ul final a fost cea dintre Marian Grozavu și ispita Mattia. Cei doi aproape că au uitat de Bianca și au purtat mai mult un război al orgoliilor, iar acum pare că duc totul mai departe. Se pare că rivalitatea dintre cei doi nu s-a stins, iar lupta finală se va da în ring.

Marian Grozavu și Mattia intră în cușca RXF

În cadrul emisiunii Insula Iubirii partenera domnului Marian s-a lăsat ispită de Mattia. Bianca s-a apropiat periculos de mult de acesta și chiar a pus la îndoială relația cu partenerul său. Bruneta a recunoscut că a dezvoltat sentimente pentru ispită și s-a gândit serios la ipoteza de a pleca acasă alături de Mattia.

Toate acestea l-au făcut pe Marian Grozavu să își iasă din minți și a aruncat săgeți usturătoare către Mattia. Cei doi au avut parte de o confruntare de zile mari și pare că focul dintre ei nu s-a stins. Chiar dacă filmările s-au terminat, aceștia își duc lupta mai departe, la propriu.

Pentru a-și rezolva toate problemele, Marian Grozavu și Mattia au acceptat să intre în ring și să lupte unul împotriva altuia. Confruntarea este oficială, iar marele meci o să aibă loc în data de 22 octombrie.

„Pe 22 octombrie, totul se decide! Mattia Carnessali vs Marian Grozavu. Au aprins scântei la bonfire-ul final dar acum aprind focul luptei. Un conflict nerezolvat, o istorie încărcată de orgolii și priviri grele… iar acum, singurul loc unde pot încheia socotelile este cușca Next Fighter 22, acolo unde nu mai există scuze, doar lovituri”, au transmis reprezentanții RXF.

„Eu sunt un bărbat puternic”

Meciul a fost anunțat, iar parurile deja au început. Mulți sunt cei care sunt curioși cine va ieși învingător. Se mizează pe Mattia, iar și Marian Grozavu spune că acesta are șansa lui. Însă, iubitul Biancăi nu se teme și vrea să le demonstreze tuturor că este un bărbat puternic, din toate punctele de vedere.

„Eu sunt un om de cuvânt, un bărbat puternic și vreau să demonstrez că pot face față și în ring. Nu am să mă dau la o parte niciodată de la o astfel de înfruntare și, în octombrie, pe 22, vom vedea ce se va întâmpla. Vreau să îl bat, pentru că îmi place să câștig, dar, sportul este sport, și el are șansa lui”, a spus Marian Grozavu, într-o intervenție avută în Sala Polivalentă.

