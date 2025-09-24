Acasă » Exclusiv » Fosta asistentă TV şi fiul ei, prinși în mijlocul unui ATENTAT în Dublin! Forțele de ordine au intervenit de urgență: „Se călcau în picioare!”

Fosta asistentă TV şi fiul ei, prinși în mijlocul unui ATENTAT în Dublin! Forțele de ordine au intervenit de urgență: „Se călcau în picioare!”

24/09/2025 | 18:00
Ceea ce trebuia să fie o seară de vis în Irlanda s-a transformat în momente de panică pentru Raluca Podea și fiul ei, David! Cei doi au fost prezenți la o nuntă cu fast, acolo unde fiul blondinei a fost vedeta serii. David le-a făcut o surpriză mirilor și le-a cântat câteva dintre melodiile lor preferate, iar totul părea să decurgă perfect. Până într-un moment în care un atentat a avut loc lângă ei! Momentele de panică și teamă s-au instalat imediat, iar forțele de ordine au intervenit de urgență. CANCAN.RO are toate detaliile despre spaima trasă de Raluca Podea și ceilalți participanți la nuntă. 

Raluca Podea și băiatul ei au trecut prin momente cumplite la un eveniment! Plecați în Irlanda, Dublin, acolo unde au sperat să îmbine utilul cu plăcutul, cei doi au avut parte de momente de coșmar atunci când au aflat că un atentat cu bombă a avut loc în momentul petrecerii la care participau. Forțele de ordine au intervenit imediat, însă cei prezenți nu au putut părăsi zona. Toate detaliile ni le oferă blondina în rândurile următoare.

Raluca Podea și fiul ei, David, prinși în mijlocul unui atentat cu bombă!

Abia întoarsă în țară, Raluca Podea s-a confesat și ne-a povestit prin ce momente de panică a trecut în Irlanda. Frumoasa vedetă și fiul ei au fost prezenți la o petrecere cu fast, acolo unde David a cucerit inimile tuturor cu vocea sa.

„Am fost la o nuntă în Dublin. Seara a început frumos, David a urcat pe scenă și le-a cântat mirilor. A fost surpriza nunții! Au fost oameni care îl priveau și plângeau, a fost cu adevărat impresionant. Oamenii întrebau dacă e live, nu le venea să creadă că are o așa voce”, a povestit Raluca.

Raluca Podea și fiul ei, David, au fost prezenți la o nuntă în Dublin
Raluca Podea și fiul ei, David, au fost prezenți la o nuntă în Dublin

La scurt timp după ce băiatul ei a coborât de pe scenă, Raluca spera să se relaxeze și să se distreze toată seara, doar că nu a mai apucat. Momentele de panică s-au instalat atunci când mirii și invitații de la nuntă au fost anunțați că s-a instalat cod roșu de amenințare teroristă.

„Restaurantul era fix lângă aeroport când a fost atentatul. Erau săli de restaurante fix lângă aeroport, acolo este zona unde se pot face petreceri mai mari. S-a întâmplat atentatul cât noi eram la restaurant. Ne-am panicat pentru că ne-au anunțat că închid zona.  Au venit forțele de ordine, au scos pe toată lumea din aeroport, au închis drumurile tot”, a început povestea Raluca Podea pentru CANCAN.RO.

„Lumea era agitată, panicată! Se călcau în picioare”

Forțele de ordine au intervenit imediat, iar sute de militari și polițiști au fost prezenți pentru a ajuta la evacuarea aeroportului. Restaurantele din zonă, precum și salonul în care se afla fosta asistentă tv, urma să fie evacuat ulterior, fapt care i-a îngrijorat și mai mult pe toți cei prezenți acolo.

” Era haos, nebunie! Nu am auzit împușcături sau ceva, dar a fost forfotă, multă lume agitată, panicată, se călcau în picioare. Avioanele nu decolau, dar aterizau. Au dat drumul pistei de aterizare. Cei dinăuntru aeroportului au fost evacuați, era securitate multă. Erau sute de oameni de la Armată, Poliție, ale Forțelor de ordine militare care ne dădeau indicații ce să facem. Mulți dintre ei erau și înarmați, era o stare de alertă maximă!”, a mai declarat ea pentru CANCAN.RO.

Fiul vedetei, David Podea, a cântat la nuntă, iar la scurt timp a trăit momente de haos și panică
Fiul vedetei, David Podea, a cântat la nuntă, iar la scurt timp a trăit momente de haos și panică

După ce panica generală a trecut, cei prezenți în sala de evenimente au fost nevoiți să aștepte până când drumurile s-au deblocat. Ulterior, pericolul a trecut și toți cei prezenți au scăpat.  „Petrecerea de nuntă s-a încheiat la ora 3.00, dar noi a trebuit să mai așteptăm pentru că nu aveam voie să plecăm. Am părăsit locul în jurul orei 5.00 dimineața. Dacă eram cu mașina, plecam de când a început forfota, așa de tare m-am panicat. Am avut emoții mari că eram și cu copilul. În ultima perioadă am tot avut probleme pe unde m-am dus și am rămas așa cu o temere pe unde mă mai duc, mereu mă gândesc de două ori înainte. Au stat până noaptea acolo și deja a doua zi era mult mai liniște, le-au dat drumul oamenilor”, a mai declarat ea.

Dar știți cum se spune că totul este bine când se termină cu bine! Raluca și băiatul ei au revenit în București în urmă cu puțin timp și au agenda deja plină.

„Acum că am trecut și peste emoțiile astea, ne concentrăm pe următoarea perioadă, că va fi destul de aglomerată. David este la intensitate maximă, va avea mai multe concerte până la finalul anului, unul al lui, dar va fi și invitat. Este un an destul de greu, are și Bacalaureatul, dă și examen la engleză ca să poată să plece în afară. A început și școala de șoferi, e un an important pentru el” , a spus Raluca Podea.

×