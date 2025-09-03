Acasă » Exclusiv » Decizie finală în procesul de 6 ani dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! ”S-a terminat! Sunt fericită!”

Decizie finală în procesul de 6 ani dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! ”S-a terminat! Sunt fericită!”

03/09/2025
S-a încheiat procesul care a durat ani la rândul dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! După numeroase scandaluri și procese, soția lui Florin Pastramă a câștigat războiul în instanță cu Raluca Podea, fosta logodnică a bărbatului. Conflictul dintre cele două a început după ce Brigitte Pastramă ar fi spus despre blondină că este „o domnișoară de moralitate îndoielnică”. Raluca Podea, care în trecut a avut o relație cu Florin Pastramă, a considerat afirmația extrem de jignitoare și a decis să o dea în judecată pe actuala soție a acestuia, cerând despăgubiri uriașe. După ani de procese și tensiuni mediatice dintre cele două, instanța i-a dat câștig de cauza lui Brigitte! CANCAN.RO are toate detaliile, dar și declarațiile explozive ale soției lui Florin Pastramă care își atacă rivala după ani de tăcere! 

Scandalul de proporții dintre Raluca Podea și Brigitte Pastramă a pornit dintr-o poveste de dragoste care a zguduit showbiz-ul românesc. Înainte ca Brigitte să apară în viața lui, Florin Pastramă era logodit cu Raluca Podea. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă totul s-a năruit spectaculos după participarea bărbatului la reality show-ul Ferma, acolo unde s-a îndrăgostit iremediabil de Brigitte și a rupt logodna cu Raluca Podea. De aici până la un scandal de proporții între cele două femei nu a mai fost decât un pas! Punctul culminant a fost momentul în care Brigitte ar fi spus despre fosta logodnică a soțului ei că este „o domnișoară de moralitate îndoielnică”. Rănită de aceste cuvinte, Raluca a pornit războiul juridic, cerând despăgubiri de 100.000 de euro pentru prejudiciul de imagine. Brigitte nu a stat pe gânduri și a răspuns cu o cerere reconvențională, prin care a cerut aceeași sumă. După ani de audieri și amânări, instanța a dat verdictul, iar Brigitte a ieșit învingătoare!

Brigitte Pastramă a câștigat procesul cu Raluca Podea: „Am fost amenințată ani la rând”

Scandalul care a ținut primele pagini ale tabloidelor se încheie astfel cu o victorie clară pentru Brigitte! După șase ani de tăcere, bruneta spune ce coșmar ar fi trăit din cauza rivalei sale timp de șase ani.

„A fost un scandal în care am fost târâtă fără voia mea! Eu sunt fericită că s-a terminat toată hărțuirea psihică pe care am dus-o timp de șase ani și că Dumnezeu mi-a dat biruință și lucrurile s-au terminat definitiv și irevocabil”, spune Brigitte.

Brigitte Pastramă a cîștigat procesul cu Raluca Podea
Brigitte Pastramă a cîștigat procesul cu Raluca Podea

Soția lui Florin Pastramă a povestit că ani la rândul a primit constant amenințări din partea Ralucăi Podea. În plus, ar fi fost mereu citată în procese și i s-ar fi făcut mai multe plângeri, cărora ea nu le-ar fi dat curs.

„Judecătorii au încuviințat o executare silită. Eu sunt cea care a fost târâtă în acest proces, în momentul în care am fost amenințată că voi fi bătută, am fost amenințată că voi fi tunsă cheală, s-a mutat la mine pe stradă pentru a simți eu amenințarea ei, eu am tăcut. Eu nu am zis nimic, am mers mai departe și am așteptat. Când a văzut că nu fac nimic, ea s-a dus în instanță și a încercat să mă atace pe toate fronturile. Raluca mi-a deschis un proces care s-a terminat, a fost un proces foarte lung, anevoios.

Eu am găsit constant somații, citații în poștă timp de șase ani. Există o justiție care, deși durează foarte mult timp, se termină. Rezultatul îmi dă câștig de cauză”,  a mai declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

„S-a folosit de notorietatea mea și m-a batjocorit la televizor!”

În plus, soția lui Florin Pastramă susține că Raluca Podea ar fi apelat la tot felul de tertipuri doar pentru a câștiga procesul. Mai mult, faptul că amenințările și ieșirile publice ale fostei asistente tv au durat multă vreme, i-ar fi afectat enorm imaginea lui Brigitte, în timp ce pe a Ralucăi ar fi contrurat-o.

„A spus că a dus copilul la psiholog din cauză că îl considera pe Florin tată și ar fi suferit din cauza asta.  Eu nu am măsluit niciun act, așa cum persoana care s-a folosit de munca mea, de notorietatea și de realizările mele pentru a se urca pe spinarea mea, a făcut-o verbal. Eu am așteptat șase ani să se termine acest coșmar și astăzi am postat realitatea vorbită prin acte, printr-o hotărâre definitivă.  Îi mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!

Am fost târâtă într-o mocirlă fără voia mea, dar nu vreau să discut despre asta, vreau doar să pun punct a șase ani de hărțuire, de scandal în care am fost târâtă și de batjocură care au fost aduse la adresa mea nemeritate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a încheiat, astfel încât să pot să trăiesc în pace cu soțul meu. Sunt șase ani în care am fost batjocorită la televizor, în care venea și spunea despre mine lucruri care nu sunt reale, în care se victimiza. Eu am stat și am așteptat să se termine procesul și mulțumesc că mai există justiție”, a susținut soția lui Florin Pastramă despre rivala sa.

Brigitte nu s-a abținut și a spus tot ce a trăit în acești ani
Brigitte nu s-a abținut și a spus tot ce a trăit în acești ani

Procesul s-a încheiat, iar Raluca Podea va trebui să o despăgubească pe Brigitte și să plătească toate cheltuielile de judecată din acești ani.

„Vreau să încep un capitol nou, frumos, fără scandaluri în care am fost implicată fără voia mea, eu doar m-am apărat. Mă rog Domnului Iisus în fiecare dimineață să am pace și sper că am încheiat o dată orice război cu persoane care au încercat să îmi aducă lacrimi, suferință și minciună. Am trăit atâția ani cu tot felul de articole pe care doar un act justițiar, care a trebuit și executat pentru a fi valabil, definitiv și irevocabil a trebuit să-l arate”, a mai spus bruneta pentru CANCAN.RO.

