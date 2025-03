Calvar pentru Raluca Podea, fosta asistentă TV! De urgență în spital: ” A tușit, a behăit și…”

Momente de coșmar pentru Raluca Podea și fiul ei, David. Vedeta a ajuns de urgență la spital, împreună cu adolescentul, ambii fiind diagnosticați cu forme grave, dar diferite de pneumonie. Timp de mai bine de o lună, Raluca s-a luptat cu boala, după ce a apelat la ajutorul mai multor medici și a încercat nenumărate tratamente, însă fără rezultat. Blondina a povestit cum a trecut prin clipe îngrozitoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dar și cine este, de fapt, vinovatul, pe care fosta asistentă TV l-a tras la răspundere.

Primăvara a venit la pachet cu un val agresiv de viroze, care i-a pus la pat și pe Raluca Podea și David, fiul ei. Din spusele vedetei, chinul a durat mai bine de o lună de zile, însă s-a agravat considerabil, iar ultimul episod s-a încheiat cu internarea de urgență la spital. Medicii i-au spus blondinei că ar fi contactat o bacterie la plămâni, în vreme ce David a fost diagnosticat cu pneumonie virală.

CITEȘTE ȘI: Raluca Podea iese la atac după ce Brigitte Pastramă a declarat victoria: „S-au spus public minciuni execrabile”

Acum, Ralucăi i se administrează un antibiotic intravenos, după ce toate tratamentele anterioare au eșuat. Indignată, fosta asistentă TV a mărturisit că cel mai probabil s-a îmbolnăvit la facultate, fiind studentă la Științe Politice. O colegă, vizibil afectată de o viroză, s-a așezat lângă ea, fără mască de protecție.

Raluca Podea și fiul ei, internați de urgență la spital

Deși acum ambii se simt ceva mai bine, tratamentul dat de specialiști este destul de dur. Vedeta a recunoscut că din pricina antibioticelor puternice nu mai are poftă de mâncare și a slăbit destul de mult. Atât ea, cât și fiul ei, au fost externați din spital, dar încă se recuperează, la domiciliu.

“La spital mi-au spus că am ceva bacterian, pulmonar. Cred că o pneumonie bacteriană, iar David, tot pneumonie, dar virală. L-am dus cu febra 40, vomita, tremura, a fost horror. Eu aveam o tuse oribilă, mă sufocam, am făcut aerosoli, iar până și spray-ul meu pentru astm mă sufoca. De o lună am gripă, am luat antibiotic, m-a întors, apoi iar am luat antibiotic, iar m-a întors, acum sunt la al patrulea antibiotic, pe care îl fac în venă.

Acum ne-am întors amândoi acasă, suntem puțin mai bine. I-au dat medicii și lui două antibiotice, să le ia odată. La mine s-a manifestat cu tuse, dureri de cap, m-am dus la spital, am crezut că am meningită, apoi la ORL, la pneumolog, mi-au tot schimbat tratamentele, eu am și un astm bronșic. S-a agravat de la tuse, acum sper să îmi treacă de la antibioticele acestea. Nu am nici poftă de mâncare, am slăbit, mi-au ieșit analizele foarte proaste.

NU RATA: Raluca Podea s-a retras din lumina reflectoarelor și a luat, apoi, o decizie majoră! ”Mă ia să-i fiu manager, să încasez banii!”

Eu cred că am luat de la facultate, s-a așezat o fată lângă mine, zero bun simț, fără mască, nimic, a tușit, a behăit și m-a pus la pat instant. Dacă nu au respect să stea acasă, măcar să-și pună mască. Eu pe David nu-l duc niciodată la școală dacă e răcit. Oricum, am înțeles că acum este valul cel mai mare, mai periculos, cu viroze. Era plin spitalul de oameni, stăteau pe scaune, nu aveau unde să-i bage”, a declarat Raluca Podea pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.