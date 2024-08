Experienţa paranormală a marcat-o pe fosta vedetă de la PRO TV: „S-a mișcat salteaua, am simțit cum s-a ridicat!”

Raluca Podea a ales să se retragă treptat din lumina reflectoarelor și să-și dedice mai mult timp fiului ei, David, dar și prorpiei sale vindecări. Vedeta și-a pierdut tatăl în urmă cu doi ani, iar lovitura a fost extrem de puternică pentru ea. A făcut terapie și nu și-a pierdut niciodată credința în Divinitate. În plus, știe că părintele său este într-un loc mai bun și o veghează. Raluca Podea a dezvăluit pentru CANCAN.RO că tatăl său îi trimite semne deseori, iar recent a avut parte de o experiență care i-a dat fiori și pe care unii ar putea să o considere paranormală.

Raluca Podea a trecut prin cea mai grea perioadă din viața ei atunci când tatăl ei s-a stins din viața în urma unei boli. Bărbatul nu a știut niciodată de ce suferă, Raluca preferând să-i ascundă părintelui său adevărul pentru a-l proteja. De când părintele ei a plecat dintre noi, blondina a avut parte de tot soiul de experințe pe care le-am putea încadra ca fiind paranormale. Raluca susține că într-o dimineață i-a simțit spiritul tatălui său cu ea în cameră, moment în care s-a speriat.

Raluca Podea, experiență paranormală! Tatăl i-a apărut lângă ea în pat

„Am avut parte de un eveniment care m-a marcat. L-am simțit pe tata într-o dimineață cum s-a ridicat de la picioarele mele. Eram trează, nu dormeam. Stăteam întinsă în pat, deschisesem ochii, urma să mă ridic din pat. În acel moment am simțit cum cineva se ridică de pe pat. Știi senzația aceea când cineva stă pe pat la picioarele tale. S-a mișcat salteaua, am simțit efectiv cum s-a ridicat. Atunci m-am speriat și m-am ridicat și eu brusc.

Nu dormeam clar, am deschis ochii, nu l-am văzut, dar am simțit o energie foarte puternică. Îl visez foarte des, iar ce ți-am povestit s-a întâmplat acum o lună, dar de multe ori prevestește lucruri” , a spus Raluca Podea pentru CANCAN.RO.

Experiența a determinat-o pe Raluca să-și cumpere un animal de companie care să-i aducă aminte de sufletul tatălui său. Și mama ei a fost de acord, Raluca nefiind prima persoană din familia sa care a decis să-și cumpere un animal după o astfel de experiență.

„Eu după ce l-am simțit pe tata că s-a ridcat de la picioarele mele, am cumpărat o pisicuță. Pe tata îl chema Constantin și i-am pus pisicii numele Chanel. M-am gândit că se pot echilibra cu animalele. Mătușa mea, sora mamei mele a murit acum 15 ani și am cumpărat un Yorkie. Vreau să îți spun că acel Yorkie are aceleași tresăriri. Felul în care se uită la mine este identic, îi spuneam mamei treaba asta și la fel i se părea și ei. Eu merg și la un psihoterapeut foarte bun din România și mi-a confirmat multe din ceea ce eu mă duc și povestesc. Mi-a confirmat aproape tot„, a spus vedeta.

În urmă cu 24 de ore, tatăl vedetei i-a dat un alt semn: „S-a așezat pe mine”

„Ieri eram cu băiatul meu și cu o prietenă. Eram îmbrăcată în oranj, iar un fluture a venit pe mine. Apoi a zburat și s-a așezat pe o mașină, a stat acolo până am ajuns eu la mașină. După ce a stat la mașină, a zburat până la portiera mea. Eu am fobie de insecte și când l-am văzut, am rămas mască. Apoi a venit înapoi la mine și s-a așezat pe mine. Eu cred că era tata. El este mereu cu mine și mă veghează oriunde”, a mai spus fosta iubită a lui Florin Pastramă.

Mai mult, părintele vedetei a avertizat-o în legătură cu terenurile și casele pe care le-a lăsat în urmă. Așa cum știm, blonda s-a luptat doi ani după moartea tatălui cu unchiul său și rudele lui pentru casa părintească și două terenuri. În urmă cu câteva luni, cele două părți au ajuns la un numitor comun și au făcut pace după ce tatăl Ralucăi i-a apărut, din nou, în vis.

După mulți ani, Raluca a făcut pace cu rudele din partea tatălui: „Așa era normal, dar oamenii se schimbă de la bani”

„Eu am avut probleme cu familia lui pentru moștenire, cu actele, cu casa. Mi-a apărut tata în vis și mi-a spus că o să se rezolve. Am încheiat actele în decembrie, le-am dat o sumă de bani ca să scap și să nu mai stăm prin procese. Pe mine nu mă interesau terenurile, ci casa pentru că era casa tatălui meu. Era casa unde tata a trăit și a construit toată viața, așa că normal că îmi păsa ce se alegea de ea.Acum, eu și unchiul meu suntem în relații bune, avem o relație frumoasă. Eu nu am vrut niciodată să avem o relație defectuoasă, și iată că tata a avut dreptate, s-a rezolvat. Oamenii se schimbă foarte mult de la bani. Nu am înțeles niciodată de ce pentru că nu am cerut nimic în plus. Eu voiam casa tatălui meu, să împărțim totul pentru că așa era normal” , a spus Raluca Podea pentru CANCAN.RO.

Raluca este o persoană credincioasă și este convinsă că Divinitatea îi arată tot felul de semne. Nu îi este teamă de experiențele paranormale, dimpotrivă. Susține că de multe ori au ajutat-o.

„Eu sunt și foarte credincioasă, acum țin postul Adormirii Maicii Domnului și țin toate posturile. Pe mine Dumnezeu și posturile mă ajută foarte mult. De când mă știu am premoniții, am viziuni care se întâmplă la ceva timp, a doua zi. Mi s-a întâmplat să simt că fac accident cu mașina, m-am urcat în mașină și am evitat la o fracțiune de secundă o tragedie”, a mai dezvăluit vedeta.

