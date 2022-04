I-a căzut cerul în cap atunci când medicul i-a spus, în particular, că tatăl ei, pe care-l dusese la consult, are cancer. Raluca Podea a suferit, pe loc, un șoc, a și albit, dar începea, în urmă cu trei ani, calvarul. Părintelui i s-au dat cel mult nouă luni de viață, dar tratamentele și chimioterapia îl țin în viață. Doar că… ”Or să vină zile grele”, a fost mesajul medicului, de curând. CANCAN.RO are detaliile și declarațiile de ultimă oră despre starea de sănătate a părintelui Ralucăi.

Raluca Podea se pregătește, zilele acestea, pentru ce e mai rău. Așa a sfătuit-o medicul care, de trei ani, îi supraveghează tatăl bolnav. Starea bărbatului s-a agravat. Drama începe la un control, când Raluca avea să afle crudul adevăr: tatăl ei avea cancer!

(CITEȘTE ȘI: RALUCA PODEA FACE CONFESIUNI ȘOCANTE DESPRE EXPERIENȚA COVID-19: „AVEAM TOT CORPUL UMFLAT ȘI MÂINILE VINETE!”)

”Tatăl meu e în starea asta cam de trei ani, am descoperit la o endoscopie, de ceva timp începuse să slăbească și mi-a zis că simte un gol în stomac. Și că simte și niște noduri când mănâncă. Atunci m-am dus să-i facă endoscopie, am fost și cu mama, am fost toți trei. A intrat la medic, i-a făcut-o, după care m-a chemat pe mine și mi-a spus că tatăl meu are cancer și i-au făcut biopsie.

Atunci mi s-a făcut rău, pentru că nu m-am așteptat, am suferit un șoc, am albit instant. Singurul lucru de care am fost, să zic așa, împăcată, a fost că mi-a sugerat medicul să-i ascund, să nu-i spun tatălui meu de boala pe care el o are.

Dar nimeni nu i-a dat mai mult de 6-9 luni. Nimeni! Și am fost la medici, am trimis analizele, dar nu i-au dat mai mult timp de trăit. Tumora pe care o avea, de 24 de centimetri era la esofag, se dusese deja în stomac, nu mai putea fi operabilă”, povestește Raluca Podea.

”Nu știe nici acum că are cancer”

Tatăl Ralucăi Podea a început tratamentele. ”A fost greu și este foarte greu, eu, în continuare, mă ocup de el din prima clipă când am aflat până în momentul de față. Au început, apoi, metastazele, a făcut metastaze în coaste, i-au scos trei coaste…

El nu știe nici acum că are cancer, știe că e o gastrită, știe că nu i-au ieșit analizele OK, dar că se reface. Când i-au fost scoase coastele, el îmi povestea din tinerețe, că s-a lovit la muncă și i-am zis da, da, cred că din cauza aia ai acolo… e ca o bubă și trebuie s-o operăm, s-o scoatem.

El psihic a fost foarte bine, i-am menținut moralul, i-am spus că o să se facă bine, încet, încet, cât am putut și eu. Dar în sufletul meu am trăit fiecare clipă. Trebuie să mergi cu el la terapii, să mergi peste tot, să intru cu el în cabinet, când face chimio și tot…”, a dezvăluit fosta asistentă TV.

”A slăbit, are 40 de kilograme!”

Care se pregătește pentru ce e mai rău. ”A slăbit, are 40 de kilograme acum… Are șanse minime, cred că e pe ultima sută de metri. M-am dus la biserică și m-am rugat să apuce, măcar, Paștele. M-am chinuit să-l duc la biserică, să-l împărtășesc înainte de Sărbători.

Eu mă ocup cu tot ceea ce înseamnă spitale, îl duc, îl iau, sunt însoțitorul lui. Acasă se ocupă mama de el, cu mâncare, pentru că-i trebuie un anumit fel de mâncare. Ne pregătim pentru că doctorul care-l îngrijește de trei ani ne-a întrebat dacă suntem pregătiți, că or să vină zile mai grele…

(NU RATA: FOSTUL „IEPURAȘ” PLAYBOY S-A POZAT ÎN IPOSTAZE SUPER-SEXY, IAR IMAGINILE AU AJUNS LA NOI)

Eu sunt un om puternic, dar de când am aflat cu tata, m-am schimbat enorm de mult, pentru că trăiesc fiecare clipă, am momente când mă gândesc că poate am și eu ceva!

Adică, atât timp cât stai într-un cerc și vezi oameni cu suferință, deja clachezi psihic. Acum, mă duc la biserică și mă rog să-i aline suferința, că să-l vezi cum suferă… Asta m-a doborât cel mai mult, că să-l vezi că nu suferă, e altfel… ”, a încheiat Raluca Podea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.