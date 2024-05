Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au oficializat relația la Starea Civilă luna trecută, la aproape un an de la cererea emoționantă în casatorie, pusă în practică de actor chiar pe scena teatrului, la finalul unui spectacol, în care au jucat împreună. Pe 2 iunie, cei doi se vor căsători religios, după care vor sărbători fericitul eveniment într-o locație exclusivistă, unde sunt așteptați în jur de 160 de invitați. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, doi dintre actorii din distribuția serialului Lia, soția soțului meu (Antena 1), vor ajunge la altar la începutul lunii iunie, alegând să celebreze momentul alături de familie, colegi și prieteni, în total aproximativ 160 de invitați. După Sărbătorile Pascale în care s-au răsfățat cu bunătăți tradiționale, Vlad și Oana și-au propus să ia măsuri pentru a fi în cea mai bună formă fizică la nuntă.

“Am fost la părinții mei în București o zi. O zi am fost la Mioveni la părinții Oanei, la rude, am stat la iarbă verde, a fost frumos. Abia așteptam sărbătorile tocmai ca să putem să mâncăm toate felurile pe care le-au pregătit mamele noastre, ne-am bucurat că aveam stomacul liber pentru a ne înfrupta. Nu am stat să ne gândim la siluetă. În ultimele 3 săptămâni pe care le mai avem până la nuntă o să ne ținem de sport, de mâncat sănătos, astfel încât la nuntă să fim așa cum ne dorim”, ne-a spus Vlad Gherman.

Visul unei nopți de vară este tematica de la nunta lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu

Cuplul a profitat de zilele libere de la filmări pentru a definitiva lucrurile în ceea ce privește nunta și petrecerea aferentă. “Am avut ultimele ședințe cu Ivona, organizatoarea pe care am ales-o, am pus la cale țara și nunta bineînțeles. Mai avem câteva lucruri de logistică pe care trebuie să le rezolvăm și în mare suntem gata”, a adăugat el.

Atât mirele, cât și mireasa au pregătite câte două vestimentații pentru ziua cea mare. “Amândoi vom avea câte o ținută mai elegantă la biserică. La nuntă pentru că tematica noastră este Visul unei nopți de vară ne dorim să fim colorați, astfel încât eu, cel puțin, voi avea un costum superb, pe care nu vreau încă să-l divulg, este un costum extraordinar la care țin foarte mult, făcut de către cei de la Consiglieri, Oana va opta pentru o rochie mai relaxată pentru a putea dansa.

Verighetele încă nu le-am ales, aici suntem puțin în urmă. Zilele astea ne vom ocupa. Avem deja niște modele pe care vrem să le probăm și în funcție de ele mai facem mici modificări, le ajustăm, dar suntem absolut convinși că vor fi așa cum ne dorim.

Am stat și am vorbit înainte și, din fericire, gusturile noastre sunt aceleași și în privința asta, cum s-a întâmplat, din fericire, în privința oricărui aspect al nunții. Doar că durează, evident, să le faci pe comandă, să le faci așa cum își dorești, pentru că vrei să fie niște verighete deosebite pe care să le porți toată viața. Ceea ce ne-am dorit într-adevăr este să nu fie ceva foarte clasic, dar să fie ceva elegant, care să ne reprezinte și care să ne aducă aminte întotdeauna de momentul ăsta frumos pe care o să-l ținem în suflet toată viața”, a spus, pentru CANCAN.ro, Vlad Gherman.

Vlad Gherman: “Sărmăluțele clasice nu vor lipsi, evident reinterpretate”

În ceea ce privește delicatesele culinare cu care își vor delecta invitații, lucrurile sunt clare. Viitori miri au optat pentru o combinație interesantă: preparatele tradiționale cu elemente sofisticate din bucătăria internațională. “Este un fusion, ca să spunem așa. Nu ar trebui să lipsească sarmalele, suntem fani sarmale și cred că este un preparat care nu da greș absolut niciodată, astfel încât sărmăluțele clasice nu vor lipsi, evident reinterpretate și așezate în farfurie frumos, vom avea parte și de un plating pe măsura locației și pe măsura petrecerii pe care abia așteptăm să o avem. Încă așteptăm confirmările de la câțiva dintre invitați, dar, ca să spunem așa, vom avea cam 160 de invitați”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Vlad Gherman.

