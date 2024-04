Oana Moșneagu a probat 70 și a rămas cu 2, iar Vlad Gherman a avut ultimul cuvânt. Ce au decis cei doi în legătură cu tradițiile de nuntă

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi numai ce au spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, iar acum se pregătesc intens de nuntă. În mare, pregătirile au fost făcute, iar ce a fost mai greu a trecut. Actrița a reușit să își aleagă, în cele din urmă, ținutele pentru ziua cea mare, iar acum au mai rămas de pus la punct doar micile detalii. Ce au decis cei doi în legătură cu tradițiile de nuntă?

După o relație de trei ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut cununia civilă, iar în data de 2 iunie o să aibă loc cununia religioasă și mare petrecere. Aceștia s-au ocupat de tot, iar Oana Moșneagu a recunoscut că misiunea cea mai dificilă pentru ea a fost să își aleagă cele două rochii de mireasă pe care le va purta în ziua cea mare. A probat 70 de rochii, iar în cele din urmă cuvântul final l-a avut chiar viitorul ei soț.

Așa cum spuneam, Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă. Cei doi au pus aproape totul la punct, iar acum viitoare mireasă a dat câteva detalii din casă. Actrița a mărturisit că din punctul ei de vedere cea mai dificilă misiune a fost alegerea rochie de mireasă. Acesta și-a dorit să arate perfect în ziua cea mare, așa că a probat 70 de rochii, până le-a găsit pe cele potrivite.

Tânăra a mai recunoscut că i-a fost extrem de greu să decidă, iar în cele din urmă Vlad Gherman a ales pentru ea. Oana Moșneagu și-a călcat pe inimă și i-a arătat partenerului său opțiunile, iar el a ales. Așadar, în ziua nunții, tânără va purta două ținute. Una dintre rochii este simplă și clasică, iar a doua este una mai mulată, dar suficient de comodă cât să-i permită să se miște în voie pe ringul de dans.

„Prima este mai clasică și mai simplă. O voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După am ales o rochie mai comodă, la fel de frumoasă, destul de strâmtuță, sper să mă pot desfășura. Cea pe care am ales-o era printre primele pe care le-am probat. După ce am probat 70, m-am întors la una dintre primele zece.

În marea mea nehotărâre, în acele luni de mare strofocare, i-am zis: «Uite care e faza, eu am probat 70 de rochii, ajută-mă cumva să aleg ceva!». I-am arătat poze cu mine în rochie dar fără cap. Știe rochia, dar în ziua aia o să fie altfel, o să fie cu machiaj, cu păr, deci și ăla cred că o să fie un moment emoționant”, a declarat Oana Moșneagu, potrivit unica.ro.