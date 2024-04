Afacerea pe care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au pus-o la cale! Cei doi și-au investit tote economiile în asta: „Am făcut pasul ăsta” 

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se bucură din plin de cea mai frumoasă perioadă din viața lor. În urmă cu doar câteva săptămâni cei doi au spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, iar acum se pregătesc de nuntă. Aceștia au luat viața de familie în serios și înainte să își unească destinele în mod oficial și au pus la cale și o mică afacere împreună. Actorii și-au investit toți banii în ideea lor și au mare încredere că aceasta le va aduce venituri frumoase multă vreme de acum. În ce au investit Oana Moșneagu și Vlad Gherman?

După o relație de trei ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut cununia civilă, iar în data de 2 iunie o să aibă loc cununia religioasă și mare petrecere. Însă, înainte de a face pașii cei mari, aceștia au decis să pună pe picioare și o mică afacere împreună. Așa că nu au stat pe gânduri, și-au scos economiile de la saltea și au pus pe roate ideea pe care o aveau.

Așa cum spuneam, înaite să își unească destinele în mod oficial, Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au gândit la viitorul lor și au decis să pună pe picioare o mică afacere. Termenul este impropriu, căci aceștia nu au investit într-un business propriu-zis, ci s-au orientat către domeniul imobiliarelor.

Mai exact, actorii au pus la comun toate economiile lor și au decis să cumpere patru garsoniere, pe care intenționează să le închirieze. Astfel, indiferent ce s-ar întâmpla și ce ar alege cei doi să facă vor avea mereu un venit constat de pe urma chiriașilor.

„Investim banii câștigați în gasoniere, ne vin niște chirii de acolo, chiria din apartamentul nostru în care am sta se plătește din chiriile celelalte, și mai punem niște bani deoparte. Poate n-o să ne luăm niciodată casa noastră sau apartamentul nostru. Eram foarte atașată până de curând de ideea de a avea locul meu, de a avea stabilitate, mai ales că noi avem o meserie în care azi poți să ai de lucru, mâine poți să nu ai.

(…) Dar, pentru că am făcut pasul ăsta cu gasonierele și am cumpărat, înainte de căsătorie, eu – două, el – două, cu toți banii pe care i-am strâns fiecare, ani în care am lucrat, mi-am dat seama că ok, le am pe astea două, îmi iau chirie pe ele. Deci toată viața o să am de unde să plătesc chiria în altă parte, nu mai sunt presată de chestia asta. (…) Dacă filmăm în afara Bucureștiului, în zona de nord, ne mai util să stăm undeva aproape de ieșirea din din București, dacă avem spectacole multe spre zona de centru, este ca naiba să vin.

Fac o oră. Și atunci m-am gândit că poate nu ar fi rău să avem așa o mobilitate și flexibilitate, dar încă n-am luat decizia până la capăt, pentru că amândoi suntem pasionați de amenajare, de decorare”, a declarat Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.