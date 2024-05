Andreea Bănică, ipostază NUD pe Instagram! Postarea care a stârnit revoltă în mediul online

Andreea Bănică (45 de ani) este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din showbiz-ul românesc. Are o carieră de ani buni pentru care a muncit pe brânci și a urcat pe marile scene din întreaga țară. A cochetat și cu televiziunea de-a lungul timpului, însă prima dragoste a rămas muzica. Este foarte apropiată de publicul ei și mereu ține legătura cu fanii pe rețelele de socializare. Blondina se poate lăuda ușor cu talentul artistic, dar și cu frumusețea ei pentru care primește multe complimente. Are o siluetă de invidiat, pe care nu ezită să o pună în prim-plan ori de câte ori are ocazia. Chiar ieri, vedeta s-a dezbrăcat în văzul tuturor, dar nu de secrete, ci de haine. Fotografia de infarct postată pe internet!

Andreea Bănică are 45 de ani, doi copii minunați, o carieră de succes și arată impecabil. Chiar dacă se ocupă îndeaproape de creșterea și educația copiilor ei, aceasta nu uită să-și acorde timp și pentru ea. Are o siluetă de invidiat, pentru care depune mari eforturi. Primește o sumedenie de mesaje de apreciere privind cariera ei, dar și felul în care arată. Nu mai este niciun secret faptul că se încadrează în categoria femeilor superbe din România, nu doar din showbiz-ul monden de la noi.

Andreea Bănică, ipostază incendiară pe internet

Vedeta nu ezită să se îmbrace provocator și să posteze fotografii în ipostaze incendiare. Pentru că este artistă, Andreea Bănică are un stil de milioane și face tot posibilul ca prin ținutele pe care le poartă să arate bine și să atragă atenția celor din jur.

Ieri, cântăreața i-a luat pe toți prin surprindere după ce s-a pozat într-o ipostază amețitoare, apoi s-a postat pe internet. Înaintea unui concert din Timișoara, aceasta s-a confruntat cu dureri de spate. Ce-i drept, nu e ușor să stai pe tocuri kilometrice pe scenă și să colinzi toată țara la concerte!

Andreea Bănică s-a dezbrăcat în văzul tuturor, dar nu de secrete, ci de haine. Fosta prezentatoare de la Kanal D a apărut în „costumul Evei”, pe masa kinetoterapeutului.

„Iar am ajuns cu durerile mele de spate la fizioterapie!”, a punctat artista.

Andreea Bănică s-a ales cu o serie de critici

Fotografia postată de vedetă i-a pus pe toți pe jar, însă a stârnit și unele critici în rândul utilizatorilor din mediul online.

„Eu n-am nimic cu nimeni în general, dar dacă mergi la medic unde se presupune că te expui goală sau aproape goală de ce ai pune pe Instagram așa ceva?”, a sesizat o persoană pe internet, după ce a văzut-o pe Andreea Bănică în toată splendoarea.

Mai mult, avalanșa de comentarii a continuat: „Trebuie să rămâi relevant cumva. Social Media e un instrument de vânzare, când nu mai ai ce să vinzi, te vinzi pe tine”, a continuat altcineva.

„Păi ce te miri, nu mai au absolut nicio rușine (…)”, a mai spus o utilizatoare Facebook.

