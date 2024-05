Achiziția bizară făcută de Andreea Bănică, după ce și-a pierdut cățelul: ”În sfârșit le-am mângâiat fără să mă sperii de ele”

Andreea Bănică și-a cumpărat două găini. Vedeta a făcut anunțul în mediul online, arătându-le fanilor săi mai multe imagini cu noi membrii ai familiei. Cântăreața le-a amenajat deja un coteț în curtea vilei sale de lux și abia așteaptă să mănânce ouă proaspete.

În urmă cu puțin timp, Andreea Bănică s-a mutat în casă nouă împreună cu familia sa. Vedeta și-a decorat și amenajat curtea vilei de lux așa cum și-a dorit mereu și a fost ajutată de soțul ei, Lucian Mitrea, și de cei doi copii ai ei, Sofia și Noah.

Noua reședință a Andreei Bănică este o vilă cu etaj. Familia vedetei se poate bucura de o curte mare, camere spațioase și luminoase. Mai mult, tot mobilierul din casă a fost efectuat pe comandă, artista apelând la producători locali pentru a-și achiziționa toate cele necesare amenajării casei. Curtea a fost amenajată cu gazon, dar și multe plante ornamentale și flori.

Mai mult, vedeta a construit în curtea casei și un coteț pentru păsări și asta pentru că și-a cumpărat două găini. Cel mai încântat de această achiziție a fost fiul blondinei, Noah, care și-a făcut curaj și le-a mângâiat.

„Ieri am avut o zi liniștită acasă, am mers la biserică, am așteptat găinușele și ouăle de la prietenii noștri care ne-au adus ouă ecologice și două găinușe superbe. Ba pe drum una chiar a făcut un ou. Deci, au venit bucuroase la casă nouă. Eu nu am întâlnit vreodată așa găini liniștite, în sfârșit, le-am mângâiat fără să mă sperii de ele”, a fost mesajul transmis de vedeta pe pagina ei de Instagram, acolo unde a postat și mai multe imagini cu găinile.