Raluca Podea a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre experiența dură pe care a trăit-o în ultimele săptămâni. Blondina a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, iar simptomele au speriat-o de moarte.

Virusul SARS-CoV-2 lovește tot mai puternic, iar mărturiile celor care s-au infectat în ultima perioadă sunt cutremurătoare. Este şi cazul Ralucăi Podea, care a trecut printr-o experiență greu de descris, în urma căreia a rămas cu sechele. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, blonda a vorbit despre zilele infernale pe care le-a trăit.

„Eram ca un zombie”

CANCAN.RO: Ce simptome ai avut şi când au debutat?

Raluca Podea: Primele simptome au început dintr-o dată, în urmă cu 17 zile, conduceam și am început să mă simt rău. Am avut amețeli, am început să transpir. Am avut o senzație foarte ciudată pe care nu am mai întânit-o. După ce am ajuns acasă mi-am făcut două teste, rezultatele au fost negative, dar în seara respectivă am început să fac febră, frisoane și m-a pus la pat. De duminică şi până miercuri am stat în casă și m-am simțit din ce în ce mai rău, până am ajuns la spital. Eram ca un zombie, pur și simplu eram ca o legumă, care nu putea face nimic.

CANCAN.RO: Te-ai dus tu la spital?

Raluca Podea: Da, m-am dus la Matei Balș. Am aşteptat, pentru că era foarte multă lume şi trebuia să ne testeze. Ne-au ținut afară și eu eram vânătă toată.

CANCAN.RO: Erai vânătă din cauza frigului sau din cauza COVID-ului?

Raluca Podea: Cred că și din cauza COVID-ului, pentru că aveam niște simptome şi mi se învinețise carnea pe mine.

„Aveam tot corpul umflat, eram ca un balon!”

CANCAN.RO: În spital ce ți-au făcut?

Raluca Podea: Mi-au făcut CT la plămâni și restul analizelor, care au ieşit OK. Mi-au făcut şi ei test și am ieșit pozitivă. Mi-au dat tratament și mi-au spus că pot merge acasă pentru că plămânii nu sunt afectați.

CANCAN.RO: Acasă cum ți-a fost?

Raluca Podea: Acasă mi-a fost tot rău, am început să mă umflu la față, la mâini şi la picioare, eram ca un balon. Eu nu am luat tratamentul pe care mi l-au recomandat ei, am avut o altă rețetă şi am luat pastilele respective, pe care le-am comandat din străinătate. Și imediat cum am luat prima pastilă am început să mă simt din ce în ce mai bine.

CANCAN.RO: Acum, după ce te-ai negativat, mai ai simptome? Te resimți în vreun fel?

Raluca Podea: Îmi cade părul foarte tare şi nu pot să dorm. Am gust şi miros, doar că încă vorbesc nazal.

Sursă foto: Facebook.com