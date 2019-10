CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă dezvăluie, în exclusivitate, detalii încă secrete din culisele show-ului TV Masterchef. Una dintre cele mai sexoase concurente din mega-producția difuzată de PRO TV s-a luptat în zadar pentru marele premiu de 50.000 de euro. Raluca Podea a părăsit competiția cu ceva timp înainte de marea finală. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI ȘI-A ”INFLAMAT” CUSCRII ÎN NOAPTEA NUNȚII)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) a aflat amănunte savuroase din culisele Masterchef. Cum mega-producția s-a filmat în avans, reporterii D.A.S. au reușit să intre în posesia mai multor informații de-a dreptul picante despre deznodământ. (NU RATA: E INCREDIBIL CU CE SE OCUPĂ, DE FAPT, NAȘA THEODOREI BECALI)

“Raluca o să se certe extrem de tare cu Diana”

Potrivit unor surse bine informate, una dintre cele mai sexy concurente din emisiunea culinară, Raluca Podea, se pare că s-a luptat în zadar pentru marele premiu pus la bătaie de organizatori. Blondina nu s-a calificat în marea finală, acolo unde trofeul de cel mai bun bucătar este însoțit de un premiu în valoare de 50.000 de euro.

”Raluca o să fie eliminată din competiție, dar, la un moment dat, este chemată să lupte cu alți patru concurenți. Își câștigă un loc, dar, cu toate acestea, o să părăsească Masterchef înainte de marea finală. Nu o să ajungă să se lupte pentru marele premiu. Și surprinzător este faptul că o să ajungă la cuțite cu una dintre prietenele ei din emisiune. Raluca o să se certe extrem de tare cu Diana”, ne-a mărturisit o sursă D.A.S.

Masterchef s-a transformat în… Ferma!

Emisiunea Masterchef de pe Pro TV a adoptat o nouă strategie, după ce nu a mai înregistrat cifrele de altădată. Pe lângă faptul că nu mai este difuzată în același timp cu “Chefi la cuțite” de pe Antena 1, care conducea detașat, producătorii au decis să arate și câteva scene interzise minorilor. Astfel, Masterchef s-a transformat în… Ferma. Concurentele au filmate dezbrăcate la duș, iar Pro TV a reușit să ocupe prima poziție în clasamentul audiențelor. (CITEȘTE ȘI: PREZENTATORUL KANAL D A FILMAT PENTRU O MEGA-PRODUCȚIE DE LA PRO TV!)

“Am avut un an destul de greu”

Raluca Podea s-a numărat printre concurenții care au i-au impresionat pe jurații de la “Masterchef” în prima ediție din acest nou sezon. La un moment dat, vedeta a izbucnit în lacrimi și a avut parte de un incident chiar înainte ca chefii Joseph Hadad, Cosmin Tudoran și Silviu Chelaru să dea verdictul. (NU RATA: GIGI BECALI A FĂCUT ”CALENDARUL NUNȚILOR” ÎN FAMILIA EXTINSĂ)

”Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, a mărturisit Raluca Podea în fața celor trei jurați Masterchef.

La final, Raluca Podea a obținut șorțul “Masterchef”, după ce a primit “Da” din partea primilor doi jurați ai show-ului culinar, respectiv Joseph Hadad și Silviu Chelaru. (NU RATA: ”PRINȚIȘORUL TAXIURILOR” A PREZENTAT-O PĂRINȚILOR PE ANDREEA ANTONESCU)