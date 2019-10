CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, adevărul despre Maria și Nicolae Piștalu, nașii pe care fiica lui Gigi Becali i-a ales în cea mai fericită zi din viața ei. Părinții spirituali ai proaspeților însurăței au cariere de succes și sunt împliniți din toate punctele de vedere.

Theodora, una dintre fiicele celebrului multimilionar, s-a căsătorit cu iubitul ei, Mihai Mincu. În cursul zilei de sâmbătă a avut loc și cununia religioasă, urmată de o petrecere ca-n filme la Palatul Snagov.

Urmașa actualului patron de la FCSB și bărbatul căruia i-a jurat credință veșnică i-au avut ca nași pe Maria și Nicolae Piștalu. Prima este nimeni alta decât fiica lui Teia Sponte, vărul și omul de încredere al latifundiarului din Pipera.

Maria Sponte, o brunetă superbă din toate punctele de vedere, a impresionat grației eleganței pe care a afișat-o la eveniment. Acum poartă numele de Piștalu, după soțul ei, Nicolae, alături de care are doi copii. A devenit mămică pentru prima oară în 2015. Ținem să precizăm faptul că Theodora și Mihai Mincu au ales o nașă cu un intelect peste medie. Însă nu ghicești dintr-o sută de încercări cu ce se ocupă nașa Theodorei Becali!

Prezență constantă la conferințe pe teme economice

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Maria Piștalu are mai multe cărți la scrierea cărora a participat activ. De asemenea, este asistent universitar doctor la ASE (Academia de Studii Economice), una dintre cele mai respectabile instituții de învățământ superior din Capitală. “Evaluarea efectelor măsurilor de susținere a agriculturii din România finanțate din fondurile bugetare” este doar una dintre lucrările cu care se mândrește și pe care a lansat-o în 2017.

În plus, un an mai târziu, alături de Iulian Negulescu, Iulia Grecu, Octav Neguriță și Andreea Drugău-Constantin, Maria Piștalu a lansat un volum ce are ca temă “Angajările la nivel global în pericol: predominanța job-urilor prost plătite. Ce presupun contractele de muncă flexibile și provocările juridice asociate”.

Nașa Theodorei Becali a luat parte inclusiv la conferințe, cea mai importantă având loc la Facultatea de Operațiuni și Economie a Transportului și Comunicațiilor din Zilina, Slovacia, unde s-a discutat pe teme economice. Nici Nicolae Piștalu nu are motive să se simtă inferior. Asta deoarece este director de marketing la o companie importantă, unde are un salariu pe măsură. În trecut, a fost consultant senior la Knight Frank Romania, dar și director de logistică la Cardinal Motors.

“Bonus” de 600.000 de euro!

Dumitru Dragomir, Viorel Păunescu, Viorel Hrebenciuc și Adriean Videanu au fost doar câțiva dintre “greii” care au participat la eveniment. De precizat că Gigi Becali a introdus, adânc, mâna în portofel, astfel că evenimentul ar fi costat nu mai puțin de o jumătate de milion de euro.

Absolut nimeni prezent la petrecere nu s-a uitat la bani. Iar Theodora Becali a fost, cu siguranță, cea mai fericită mireasă. Poate să fi contat și faptul că ar fi ieșit “pe plus” cu nu mai puțin de 600.000 de euro! Pentru moment, suma pe care patronul FCSB-ului a “virat-o” în plic este necunoscută. Va rămâne, categoric, un mister. Dar, cu siguranță, latifundiarul nu a avut “arici” la buzunar.