Întâlnire de gradul zero! Raluca Podea a dat nas în nas cu Brigitte și Florin Pastramă, în platoul emisiunii MasterChef de la Pro TV

Emisiunea MasterChef le va face concuenților o surpriză de proporții. Mai exact, Raluca Podea va fi cea surprisă, pentru că în ediția din această seară, Brigitte Pastramă și soțul ei sunt invitați speciali. Mai mult decât atât, blondina trebuie să îi delecteze pe cei doi cu preparatele sale.

În ediția din această seară, emoțiile ating cote maxime când în bucătăria MasterChef își vor face apariția Florin și Brigitte Pastramă. Dacă o vor convinge colegii pe Raluca Podea, fosta logodnică a lui Florin, să gătească și ce părere vor avea soții Pastramă despre preparate, rămâne de văzut.

“Le pun otravă în mâncare”, este auzită Raluca în promo-ul de la Pro TV care anunță ediția din această seară a show-ului Masterchef.

Raluca Podea a povestit atunci când a pășit pentru prima dată în platoul emisiunii, greutațile prin care a trecut în ultimul an. Se pare că blondina a suferit atât de mult încât a decis să rămâna singură.

„Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El (n. red. este vorba despre Florin Pastramă)a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, a povestit Raluca Podea.

Brigitte și Florin Pastramă, o poveste de iubire care a început la “Ferma”

Brigitte și Florin Pastramă s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început”, în februarie, după ce cele două tabere s-au întâlnit, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV. Cei doi și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin. (VEZI ȘI: EX-LOGODNICA LUI PASTRAMĂ A ”DAT NAS ÎN NAS” CU BRIGITTE: ”NU SUPORT SĂ ÎMPART ACEEAȘI ÎNCĂPERE CU EA!”)

Brigitte și Florin Pastramă s-au cununat civil pe 27 mai, iar religios la începutul lunii iulie. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă.

La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, vedeta a continuat afacerile primului soț. În 2013, Brigitte s-a căsătorit cu Ilie Năstase, iar mariajul lor s-a încheiat în toamna lui 2018.