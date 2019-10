Andreea Antonescu și Ștefan Manolache formează cel mai nou cuplu de pe scena mondenă de la noi din țară. Recent, cel supranumit ”Prințișorul taxiurilor” și-a prezentat oficial noua cucerire familiei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii unice de la marea întâlnire. (CITEȘTE ȘI: CÂT A CÂȘTIGAT LA NUNTĂ, ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE, THEODORA BECALI)

Chiar dacă în acte figurează încă drept o femeie căsătorită, Andreea Antonescu s-a implicat într-o nouă relație. Jumătatea trupei Andre pare mai îndrăgostită ca niciodată, iar norocosul este nimeni altul decât … Ștefan Manolache. (NU RATA: ANDREEA ANTONESCU, DECLARAȚII TRANȘANTE DESPRE DIVORȚ)

La scurt timp după ce și-au asumat relația, cel supranumit ”Prințișorul taxiurilor” a luat o decizie uimitoare. Tânărul și-ar fi prezentat noua cucerire familiei. Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, weekendul trecut, Andreea Antonescu a avut parte de o întâlnire de ”gradul 0”. Artista, care, oficial, încă este căsătorită, a stat la aceeași masă cu părinții bărbatului în brațele căruia se pare că și-a găsit fericirea.

Din câte se pare, întâlnirea dintre sexoasa artistă și părinții lui Ștefan Manolache nu a fost nicidecum una relaxantă. Și asta pentru că, susțin sursele noastre, părinții “craiului” n-ar fi văzut cu ochi buni relația lui cu îndrăgita cântăreață. Din câte se pare, aceștia ar fi fost sceptici pentru că Andreea nu și-a încheiat socotelile cu Traian, bărbatul cu care are o fetiță și cu care, în acte, încă formează un cuplu. (NU RATA: EA ESTE SUPERBITATEA CĂREIA GIGI BECALI I-A ”DAT INTERZIS” LA NUNTA FIICEI!)

Andreea Antonescu: “Este o relație în stadiu incipient”

“Ne-am cunoscut acum două-trei săptămâni, la petrecerea revistei Elle. Eu eram împreună cu Andreea, el venise împreună cu un reporter de la Acces Direct să ne ia interviu. Și s-a nimerit ca el să mă intervieveze pe mine. Atunci a fost prima oară când ne-am văzut, nu ne cunoșteam de dinainte, așa cum deja se speculează…

Apoi, el a făcut pași spre mine, am început să ieșim. Practic, ne-am văzut de câteva ori până acum, este o relație în stadiu incipient, nu am prea multe de zis momentan. (…) Vom vedea ce se întâmplă în viitor. Atunci când am fost fotografiați de paparazzi plecasem de la o filmare și el a venit să mă ia cu mașina lui, întrucât a mea avea ceva probleme. Pentru mine rămâne valabil ce am spus și până acum, fetița mea și muzica îmi ocupă foarte mult timp, așadar vom vedea ce va fi pe plan sentimental”, a spus Andreea Antonescu, pentru o publicație din România.

Ștefan Manolache, palmares ”calificat”

”Prințișorul taxiurilor” este cunoscut ca un adevărat donjuan. Tânărul se poate mândri cu un palmares notabil al frumuseților din showbiz-ul autohton. După relația cu Silvia de la ”Bravo, ai stil!”, Ștefan Manolache a “combinat-o” pe colega acesteia Adela Tecuceanu, finalista celui de-al doilea sezon al emisiunii de la Kanal D. Ba mai mult, a fost într-o vacanță de lux cu… nepoata fostului premier Petre Roman.(NU RATA: CEAS DE BUGETAR… MAFIOTUL DE LA ANIF A APĂRUT LA UN INTERVIU OFICIAL CU UN HUBLOT DE 15.000 €!)

