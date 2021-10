Raluca Podea, apariție incendiară în platoul emisiunii ”La Măruță”. Fustița scurtă, la un pas să-i joace feste

Joi, Cătălin Măruță i-a avut invitați în platoul emisiunii sale pe gemenii Podea: Raluca și Cosmin. Cei doi au vorbit despre legătura specială pe care o au și au rememorat amintiri din copilărie. Apariția incendiară, însă, a Ralucăi Podea a atras atenția telespectatorilor.

Dacă Raluca Podea este cunoscută publicului larg, fratele acesteia este o prezență mai discretă și s-a declarat emoționat să pășească în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Cosmin este căsătorit de zece ani, are doi copii și este un familist convins.

Raluca a dezvăluit că se înțelege de minune cu fratele ei, însă în copilărie, lucrurile erau diferite: „El este mai terorist. Noi ne băteam, ne împungeam când eram mai mici. De fapt, el mă bătea mai mult. L-am bătut o singură dată și s-a prefăcut că a leșinat, că nu mai respira… Atunci m-am speriat, a fost prima și ultima dată când l-am bătut”, a povestit Raluca.

Raluca, apariție incendiară

Raluca Podea este una dintre cele mai sexy vedete din showbiz-ul românesc. Conștientă de atuurile sale, blondina nu ezită să se afișeze în ipostaze incendiare. Iar atunci când a pășit în platoul emisiunii, Raluca a atras toate privirile instant.

Blondina a optat pentru o fustă mulată, mini, care i-a pus în evidență picioarele tonifiate. La un moment dat, însă, a fost la un pas să arate mai mult decât trebuie.

Blondina, infectată cu noul coronavirus

Tot mai multe vedete au contractat coronavirus în ultima perioadă. Printre ele… se numără și Raluca Podea. Simptomele au speriat-o îngrozitor, iar în urma experienței a rămas cu sechele. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta logodnică a lui Florin Pastramă a vorbit despre zilele infernale pe care le-a trăit.

"Primele simptome au început dintr-o dată, în urmă cu 17 zile, conduceam și am început să mă simt rău. Am avut amețeli, am început să transpir. Am avut o senzație foarte ciudată pe care nu am mai întânit-o. După ce am ajuns acasă mi-am făcut două teste, rezultatele au fost negative, dar în seara respectivă am început să fac febră, frisoane și m-a pus la pat. De duminică şi până miercuri am stat în casă și m-am simțit din ce în ce mai rău, până am ajuns la spital. Eram ca un zombie, pur și simplu eram ca o legumă, care nu putea face nimic", ne-a spus Raluca Podea.