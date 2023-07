Drama trăită de Raluca Podea, după ce tatăl ei a murit. A primit o lovitură din partea familiei: „Simt că nu mai am puteri”

Raluca Podea a trecut prin momente cumplite, anul trecut, când și-a condus tatăl pe ultimul drum. Vestea morții părintelui ei a căzut ca un trăsnet peste blondină. Abia a reușit să-și revină și să treacă peste clipele grele de atunci. După decesul bărbatului, a început lupta pentru avere, iar acum a primit o nouă veste șoc!

Raluca Podea a avut un an foarte greu, pentru că după moartea tatălui ei, vedeta a dus o luptă aprigă pentru avere cu unchiul ei. A încercat să ajungă la un numitor comun cu acesta, însă n-a reușit. Așa că, a apelat la ajutorul autorităților pentru a se face dreptate. Ei bine, momentele grele nu s-au încheiat pentru blondină, căci o altă nenorocire s-a ivit la orizont. Cumnata ei a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit un anevrism cerebral. Din fericire, starea ei de sănătate este stabilă acum.

Raluca este de părere că doar Dumnezeu i-a fost aproape în această perioadă foarte grea.”Să știi că, câteodată, simt că nu mai am puteri, dar de fiecare dată Dumnezeu e lângă mine și nu mă lasă, Dumnezeu nu vine când îl chemai, vine când ai nevoie, iar atunci prefer să aștept, nu am cerut nimic, decât să avem sănătate. Am stat cu cumnata mea zi și noapte în spital să fie bine, rugăciunea și faptul că suntem oameni cu suflet bun și curat ne-a ajutat foarte mult”, a spus vedeta, pentru spynews.ro.

Raluca Podea, proces cu unchiul ei pentru avere

Vedeta nu reușește să ajungă la o înțelegere cu unchiul, care are pretenții la averea moștenită de la tatăl ei, motiv pentru care a cerut ajutorul instanței. ”Nu s-a mai întâmplat nimic, aștept că avem procesul în septembrie și nu s-a întâmplat nimic momentan, sunt convinsă că justiția îmi va face dreptate și se va împărți totul așa cum trebuie. Eu am încercat la început să vorbesc cu ei, nu s-a putut, dar nici nu mai insist că nu e cazul, de asta avem legi să le aplicăm, nu stau să mă rog de nimeni pentru ce mi se cuvinte mie și fratelui meu”, a explicat Raluca Podea, pentru sursa citată.