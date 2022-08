Problemele se țin lanț de Raluca Podea! După moartea tatălui său, blondina a ajuns pe perfuzii: ”Abia văd să merg”

Raluca Podea trăiește din nou o perioadă dificilă. La doar câteva luni, după ce tatăl său s-a stins din viață, blondina se confruntă cu probleme de sănătate. Fosta iubită a lui Florin Pastramă a dezvăluit faptul că situația s-a înrăutățit de când a fost infectată cu COVID-19.

Nici bine nu și-a revenit după decesul părintelui său, iar acum Raluca Podea trece din nou prin clipe grele. Blondina a fost nevoită să-și anuleze planurile de vacanță din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. De asemenea, blondina a amânat la lucrurile pe care le avea de făcut în următoarea perioadă, cum ar fi înscrierea fiului ei la liceu, care va începe curând clasa a IX-a.

Problemele se țin lanț de Raluca Podea

În același timp, blondina a mai povestit și faptul că, după ce s-a infectat cu COVID-19 a fost nevoită să facă perfuzii în fiecare zi, iar acest lucru se întâmplă chiar și acum.

„Am niște amețeli groaznice, abia văd să merg! Îmi face perfuzii în fiecare zi. Am avut Covid, am ieșit din perioada de carantină, dar încă sunt pozitivă. Cam de două săptămâni și jumătate, trei, sunt într-o stare super nașpa. Adică perioada de incubare a Covid-ului perioada Covid-ului, acum, după recuperare. La spital nu am ajuns, vine acasă( n.r. medicul) și îmi face perfuzii în fiecare zi.

Nu aș vrea să mă duc să stau prin spital. Fără vitamine și fără să pot să iau medicamente să mă ridic din pat, nu am putut. Trebuie să dorm, să stau în pat, să mă odihnesc… niște chestii ciudate. Eu nu sunt bolnavă, nu am boli…A fost foarte greu pentru mine din prisma faptului că am mari amețeli. Nu am direcție, mă iau valuri de amețeală.

Am avut perioade în care nu am putut să conduc. Trebuia să plec în vacanță, trebuia să mergi să rezolv înscrierea copilului la școală, el trece în clasa a noua.”, a declarat Raluca Podea, pentru un post TV.

CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII EXCLUSIVE | INCREDIBIL! CE A PĂȚIT RALUCA PODEA ÎN PARCAREA UNUI SUPERMARKET DIN CAPITALĂ

Raluca Podea, experiență paranormală cu spiritul tatălui său

În urmă cu câteva luni, Raluca Podea și-a pierdut părintele, după ce timp de trei ani a făcut tot posibilul pentru a-l ține în viață. Blondina a povestit faptul că, în ultimele sale zile de viață, montase o cameră web în camera în care tatăl său stătea, pentru a-l supraveghea.

După ce apropiatul a trecut în neființă, David, fiul vedetei, ar fi observat spiritul bunicului său sub forma unui abur.

„M-a sunat David să-mi zică că mami cineva e în cameră, se mișcă, eu vedeam că se mișcă senzorul, venise în vizită. Am filmarea pe telefon. În timp ce ne uitam amândoi pe cameră am filmat o parte în care se vede energie, se vede un abur care vine și pleacă. Acel abur mișca senzorul pe cameră”, a spus Raluca Podea.