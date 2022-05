Declarații exclusive | Incredibil! Ce a pățit Raluca Podea în parcarea unui supermarket din Capitală

Raluca Podea (34 de ani) a trecut prin momente neplăcute în timp ce se afla în parcarea unui supermarket din Pipera. Fostul iepuraș Playboy a fost agresat de un bărbat necunoscut chiar în mijlocul zilei, cât stătea în mașină.

Raluca Podea a povestit pentru CANCAN.RO care este povestea din spatele clipului pe care l-a postat pe rețelele de socializare. În imagini se poate observa un bărbat care îi arată semne obscene și chiar își dă pantalonii jos în fața sa. Potrivit declarațiilor sale, totul a pornit de la faptul că se simțea rău și-a parcat mașina într-un fel care l-a deranjat pe bărbat. Blondina a rămas în vehicul, iar băiatul său de 13 ani, David, a intrat în magazin.

Fostul iepuraș Playboy a dezvăluit că agresorul a văzut-o singură în mașină și a început să o înjure. Respectivul avea un copil de patru sau cinci ani de mână care a trebuit să audă cuvintele sale vulgare.

„Eram la supermarket cu copilul. Nu mă simțeam foarte bine și i-am zis să intre el să cumpere. Am parcat mașina nu chiar drept. Una dintre roți ajungea pe celălalt loc. Individul a parcat în fața mea, dar nu m-a claxonat sau ceva sa să pun roțile drept. S-a uitat la mine și a început să mă înjure, m-a făcut în toate felurile. Avea și un copil de vreo cinci ani de mână”, a declarat Raluca Podea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Raluca Podea este în doliu. Tatăl vedetei a murit: ”Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”)

Raluca Podea : „Dacă eram în cea mai bună formă, îl rupeam cu bătaia!”

Raluca Podea a mărturisit în exclusivitate că este șocată de comportamentul total inadecvat pe care l-a avut bărbatul din parcare. Ce a deranjat-o extrem de mult este că a făcut gesturile obscene în timp ce avea un copil mic pe bancheta din spate a mașinii.

„Când a ieșit din magazin, l-am filmat pentru că m-am gândit că o să facă ceva și am vrut să am dovezi, în caz de orice. Mi-a arătat semnul ăla obscen și mi-a arătat fundul! Am rămas șocată! Dacă eram într-o zonă precum Ferentari, mai era cu mai era, dar în Pipera, nu mă așteptam. Eu nu îi făcusem nimic! Mă șochează concepția asta a oamenilor de a face rău. Societatea în care trăim lasă de dorit. Dacă eram în cea mai bună formă, îl rupeam cu bătaia pentru copilul pe care îl căra de mână.”, a adăugat Raluca Podea pentru CANCAN.RO.

Blondina a adăugat faptul că dorește să se ducă la poliție și să îi facă o reclamație agresorului din parcare. (CITEȘTE ȘI: Na, CANCAN! cu Sabin și Caz Stan. Ultimul iepuraș Playboy consacrat a trecut la… frământat! Fiul David o “dezbracă” de secrete pe Raluca Podea)