Raluca Podea, experiență paranormală cu spritul tatălui. Cum i s-ar fi arătat părintele blondinei

Raluca Podea (34 de ani) a dezvăluit că are filmări în care i se arată spiritul tatălui său decedat. Ultimul iepuraș Playboy susține că părintele său, care a suferit de o boală gravă, continuă să apară în viața familiei sale.

În urmă cu două săptămâni, Raluca Podea și-a pierdut părintele, după ce timp de trei ani a făcut tot posibilul pentru a-l ține în viață. După cum a mărturisit blondina, în ultimele sale zile de viață, montase o cameră web în camera în care tatăl său stătea, pentru a-l supraveghea. După ce apropiatul a trecut în neființă, David, fiul vedetei, ar fi observat spiritul bunicului său sub forma unui abur.

„M-a sunat David să-mi zică că mami cineva e în cameră, se mișcă, eu vedeam că se mișcă senzorul, venise în vizită. Am filmarea pe telefon. În timp ce ne uitam amândoi pe cameră am filmat o parte în care se vede energie, se vede un abur care vine și pleacă. Acel abur mișca senzorul pe cameră”, a spus Raluca Podea. (CITEȘTE ȘI: Raluca Podea este în doliu. Tatăl vedetei a murit: ”Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”)

Raluca Podea, despre boala tatălui său: „ Asta m-a doborât cel mai mult”

Raluca Podea a dezvăluit faptul că tatăl său a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu trei ani. Fosta prezentatoare TV i-a ascuns boala, pentru a-l proteja, dar lupta a fost extrem de grea pentru blondină. A slăbit 40 de kilograme, a început să albească și s-a schimbat enorm.

„Eu sunt un om puternic, dar de când am aflat cu tata, m-am schimbat enorm de mult, pentru că trăiesc fiecare clipă, am momente când mă gândesc că poate am și eu ceva!

Adică, atât timp cât stai într-un cerc și vezi oameni cu suferință, deja clachezi psihic. Acum (în urmă cu o lună, n.r.), mă duc la biserică și mă rog să-i aline suferința, că să-l vezi cum suferă… Asta m-a doborât cel mai mult, că să-l vezi că nu suferă, e altfel…”, a declarat Raluca Podea pentru CANCAN.RO . (CITEȘTE ȘI: Drama prin care trece Raluca Podea, după ce a aflat că tatăl ei are cancer: ”M-am rugat să apuce măcar Paștele!”)