Bat clopote de nuntă în showbiz! A cerut-o de soție, după o relație de 6 ani, și actrița a spus „Da!”

O nuntă mare în showbiz se pregătește, după o relație de mai mulți ani, iar cuplul s-a logodit recent. Inelul ales pentru acest moment special este unul cu adevărat deosebit și atrage toate privirile, având o valoare de sute de mii de dolari.

După aproape șase ani de relație, Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița a prezentat inelul de logodnă într-o apariție TV, menționând că bijuteria este micuță, dar perfectă pentru preferințele sale. Totuși, specialiștii în domeniu afirmă că modelul este unul inedit și valoarea lui ajunge la sute de mii de dolari.

Halle Berry și Van Hunt s-au logodit

Halle Berry are trei căsnicii eșuate, însă a dat o nouă șansă iubirii. Ea și muzicianul Van Hunt, câștigător al unui premiu Grammy, s-au logodit în urmă cu câteva luni, însă au preferat să păstreze totul secret. Cei doi s-au cunoscut în aprilie 2020, prin intermediul fratelui lui Hunt, și au început prin a comunica doar prin mesaje și telefon, până la prima întâlnire, patru luni mai târziu.

Inelul se remarcă printr-o combinație elegantă între diamante și safire, cu un aspect arhitectural modern, în care formele geometrice și asimetria sculpturală îl fac să iasă în evidență. Piatra centrală are aproximativ două sau trei carate, înconjurată de alte 20 de diamante și pietre prețioase, montate pe un mix de aur galben și platină.

Cum arată inelul de logodnă al lui Halle Berry

Specialiștii consideră că acest stil de inel va influența tendințele de logodnă în 2026, datorită combinației de eleganță clasică și elemente contemporane. Valoarea totală a bijuteriei poate depăși 200.000 de dolari. Prețul final depinde de caratele diamantelor și safirelor, de calitatea pietrelor și de măiestria realizării.

„Prin folosirea spațiului negativ, a formelor geometrice și a combinației îndrăznețe dintre diamante și safire, piesa pare foarte ancorată în prezent — și poate chiar înaintea lui. Am observat în ultimii ani o orientare puternică spre asimetria sculpturală, iar mi-ar plăcea să văd cum aceasta evoluează în forme și mai îndrăznețe, arhitecturale, precum acesta (…) Este o potrivire naturală, având în vedere dragostea ei îndelungată pentru aur și pietrele prețioase colorate”, a declarat Kegan Fisher, CEO și co-fondatoarea unui brad de bijuterii, pentru People.

