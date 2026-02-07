Coca-Cola este prezentă în peste 200 de țări din întreaga lume, însă sucul nu are același gust peste tot. În ultima perioadă, românii sunt tot mai interesați să testeze și alte variante, iar una din cele mai populare este Coca-Cola din Japonia. Suma uriașă cu care se vinde o Coca-Cola de 300 ml din Japonia. Cu cât poți să o cumperi de pe eMAG?

Coca-Cola este unul dintre brandurile globale care reușește să se reinventeze constat, adaptându-și produsele în funcție de cultura și gusturile fiecărei țări. De-a lungul timpului, compania a lansat variante de băuturi cu rețete, arome și ambalaje diferite, special create pentru anumite piețe.

Japonia este considerată unul dintre cele mai bune exemple, acolo unde Coca-Cola și alte branduri internaționale experimentează frecvent cu gusturi inedite, ediții limitate și formule ușor diferite față de cele cunoscute în Europa.

Suma uriașă cu care se vinde o Coca Cola de 300 ml din Japonia

Diferențele dintre Coca-Cola din România și cea din Japonia nu țin doar de ambalaj sau de limba de pe etichetă. În general, varianta japoneză este percepută ca având un gust diferit, fie mai dulce, fie cu o aciditate mai echilibrată, adaptată preferințelor locale. De asemenea, și nivelul de carbogazificare este adesea ajustat, la fel cum este și cel de zahăr.

Ei bine, cei care vor să încerce o Coca-Cola din Japonia o pot face destul de ușor. Cererea este mare, iar pe site-urile de profil se găsesc numeroase opținui. Însă, curioșii trebuie să scoată ceva bani din buzunar pentru a-și satisface pofta.

Dacă o doză normală de Coca-Cola costă în jur de 5 lei, o sticlă de Coca-Cola de 300 ml din Japonia se vinde pe eMAG cu 30 de lei sau cu 24 de lei, la reducere. Prețul este de aproximativ șase ori mai mare.

Pentru mulți consumatori, Coca-Cola din Japonia nu este doar o băutură, ci o experiență. Ambalajul, rețeta ușor modificată și povestea din spatele produsului transformă o simplă Cola într-un articol premium, ce îi atrage pe curioși și îi face să scoată bani frumoși din buzunar.

Coca-Cola își schimbă rețeta în SUA la cererea lui Donald Trump. Ce ingredient nou va conține băutura

Cât de nocivă este Coca Cola, de fapt? Oamenii de știință avertizează: ”Fiecare sticlă îți ia 12 minute din viață”