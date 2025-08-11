Cât de nocivă este Coca Cola, de fapt? Oamenii de știință avertizează: ”Fiecare sticlă îți ia 12 minute din viață”

Oamenii de știință au transmis un avertisment cu privire la Coca Cola. Dacă te numeri printre oamenii care consumă zilnic această băutură carbogazoasă, trebuie să știi despre pericolele la care te expui. Potrivit cercetătorilor, fiecare sticlă îți ia 12 minute din viață. Află, în articol, toate detaliile!

Coca Cola se numără printre cele mai consumate băuturi răcoritoare la nivel mondial, apreciată pentru aroma sa dulce și pentru conținutul de cofeină, care oferă un plus de energie pe termen scurt. Cu toate acestea, dacă este consumată zilnic, băutura poate avea efecte dăunătoare asupra organismului, mai ales în cazul unui consum prelungit sau excesiv.

Ce au transmis oamenii de știință despre Coca Cola?

Universitatea din Michigan a realizat un studiu în cadrul căruia a analizat peste 5.800 de alimente pentru a calcula ce efectele negative pe care le au asupra sănătății, exprimate în minute de viață pierdute sau câștigate.

Cercetătorii au analizat aditivii, grăsimile, zahărul, caloriile și nutrienții-cheie, iar apoi le-au comparat cu date despre riscul de boli obținute din studii de sănătate la scară largă. În acest fel, au ajuns la concluzia că un singur hot dog ar putea scurta viața cu 36 de minute, potrivit Daily Mail.

Nitrații și nitriții reprezintă cauza principală a acestui efect negativ. Ei sunt conservanți din carnea procesată care, odată digerați, se pot transforma în compuși asociați cu riscul de cancer. Ei bine, dacă, pe lângă hot dog, o persoană consumă și o băutură carbogazoasă, precum Coca Cola, mai pierde încă 12 minute din viață. În acest caz, cercetătorii au analizat îndulcitorii artificiali precum aspartamul.

De-a lungul timpului, au fost realizate mai multe studii legate de impactul pe care Coca Cola îl are asupra sănătății. Unul dintre cele mai evidente riscuri este legat de cantitatea mare de zahăr. Este important de precizat faptul că o doză obișnuită conține între 35 și 40 de grame de zahăr, depășind cantitatea recomandată pentru o zi.

Acest surplus de zahăr poate contribui la acumularea de kilograme în plus, poate favoriza apariția rezistenței la insulină și, în timp, poate duce la dezvoltarea diabetului de tip 2. Totodată, zahărul afectează și sănătatea danturii, favorizând formarea cariilor dentare.

Studiul a mai arătat că printre alimentele dăunătoare se numără mezelurile, baconul și burgerii. De cealaltă parte, experții au descoperit că înlocuirea a doar 10% din caloriile zilnice provenite din carne procesată cu fructe și legume ar putea adăuga 48 de minute la durata vieții. Mai mult decât atât, peștele ar prelungi-o cu 10 minute.

Citește și: Băutura despre care credeai că e sănătoasă, dar îngrașă la fel de mult ca o Coca Cola: ”Sunt la egalitate”