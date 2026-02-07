Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Milionarul de 84 de ani e de nerecunoscut! Fanilor nu le-a venit să creadă cum a ieșit din casă. Românii l-au admirat ani la rând

Milionarul de 84 de ani e de nerecunoscut! Fanilor nu le-a venit să creadă cum a ieșit din casă. Românii l-au admirat ani la rând

De: Andreea Stăncescu 07/02/2026 | 19:14
Milionarul de 84 de ani e de nerecunoscut! Fanilor nu le-a venit să creadă cum a ieșit din casă. Românii l-au admirat ani la rând
Cum arată Nick Nolte în prezent / Sursa foto: Profimedia

Starul hollywoodian, adorat de fanii din întreaga lume în urmă cu câteva decenii, s-a schimbat radical de-a lungul timpului, surprinzând pe mulți prin felul în care arată astăzi. Nick Nolte, cunoscut pentru farmecul său, a evoluat de la imaginea iconică de pe marile ecrane la un aspect foarte diferit.

Nick Nolte, unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, a ajuns la vârsta de 84 de ani și arată mult diferit față de cum îl știau fanii în perioada de glorie. Actorul, nominalizat de trei ori la Premiile Oscar și câștigător al unui Glob de Aur, a fost în anii ’80 un adevărat star care „fura” privirile oricui, iar rolurile sale din filme precum „Trauma” (1997), „Prințul Mareelor” (1991) și „Războinicul” (2011) i-au adus recunoaștere internațională.

Cum arată acum Nick Nolte de la Hollywood

În urmă cu 11 ani, la 77 de ani, și-a publicat autobiografia „Rebel: My Life Outside the Lines”, în care povestește despre viața sa tumultoasă și cariera de la Hollywood.

Într-un interviu recent, actorul a amintit și de relația profesională tensionată, dar intensă, cu Barbra Streisand pe platourile filmului „Prințul Mareelor”, povestind că aceasta i-a mărturisit că era îndrăgostită de el, dar el a refuzat să înceapă o relație pentru că lucrurile complicate cu partenerul de platou nu erau o idee bună.

Sursa foto: Profimedia

Pe lângă cariera sa impresionantă, fostul actor a acumulat și o avere semnificativă. În 2025, averea sa era de aproximativ 50 de milioane de dolari, suma provenind din activitatea sa îndelungată în film și televiziune, dar și din proiecte de producție, dublaj și publicarea cărților sale.

În prezent, Nick Nolte este schimbat enorm atunci când nu are proiecte pentru care filmează. Fanii au remarcat cât de diferit arată față de imaginea lor iconică din tinerețe. În viața de zi cu zi, actorul preferă haine extrem de lejere, aproape ca niște pijamale, și adoptă un stil relaxat, contrastând puternic cu aparițiile sale elegante de pe covorul roșu. Ba mai mult, unele apariții au fost extrem de neîngrijite, cu diverse pete de mâncare, băutură sau chiar praf pe haine.

