Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței Notar din Sibiu

Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, este din nou în centrul atenției. Doar că de această dată, femeia a schimbat rolul de victimă cu cel de infractor. Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceasta este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii unei notărițe din Sibiu de către propria ei fiică.

În dosarul milionarului Adrian Krainer din Sibiu, ucis în timpul unui jaf, fosta iubită a acestuia a fost considerată victimă, a cerut și a primit despăgubiri. Acum însă, anchetatorii spun că ar fi schimbat rolul de victimă cu cel de infractor.

Adriana Viliginschi, arestată preventiv

Concret, Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în care Codruța Notar a fost ucisă de propria fiică. Aceasta a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă, 7 februarie, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit anchetei, Adriana Viliginschi ar fi jucat un rol în pregătirea și acoperirea crimei din Sibiu. Mai exact, procurorii susțin că femeia și-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi omoare mama. Fosta iubită a milionarului din Sibiu nu ar fi participat fizic la uciderea femeii de 59 de ani de către fiica ei, dar ar fi avut un rol cheie în planificare.

Aceasta ar fi dat sfaturi despre administrarea sedativelor care au adormit victima și despre modul în care să fie șterse urmele, inclusiv distrugerea probelor video din locuință. Adriana Viliginschi ar fi participat activ la derularea planului, inclusiv prin acordarea unui sprijin moral legat de comiterea faptei.

În dosarul milionarului Adrian Krainer din Sibiu, ucis în timpul unui jaf, fosta logodnică a acestuia a fost considerată victimă, însă acum a schimbat rolul cu cel de infractor. Interesant este faptul că anchetatorii au identificata același tipar pe care l-au regăsit și în cazul primei crime, cea a lui Adrian Krainer, unde camerele de supraveghere au fost făcute inutilizabile de cei trei criminali.

