Detalii incredibile continuă să iasă la iveală în cazul crimei de la Sibiu: fiica de 38 de ani și-a sedat mama și a ucis-o pentru a pune mâna pe o avere de peste două milioane de euro! Tensiunile dintre cele două erau la cote maxime, iar cu doar două zile înainte de crimă, femeia ar fi umilit-o în fața angajaților firmei. Însă nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ… Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Surse din cadrul anchetei susțin că Amiana Păștina și-ar fi recunoscut fapta, la fel și asistenta medicală care ar fi ajutat-o cu administrarea unui sedativ care să îi provoace decesul. Cele două femei s-au folosit de o pernă ca să se asigure ca și-au dus planul malefic la final. Ambele au fost arestate și sunt cercetate acum pentru omor calificat.

CANCAN.RO a aflat că disperarea de a pune mâna pe averea mamei a făcut-o pe Amiana să acționeze fulgerător: în mai puțin de o lună, femeia a făcut demersurile pentru a intra în posesia celor șase firme deținute de mama ei, care îi generau zeci de mii de euro – inclusiv o firmă de construcții, una de contabilitate și una de colectări creanțe.

Câți ani de închisoare riscă fiica contabilei

Potrivit legii, femeia acuzată că și-a ucis mama contabilă, în circumstanțe agravante – cu premeditare, din interes material și asupra unui membru de familie – riscă între 15 și 25 de ani de închisoare. Asistenta medicală, considerată complice, se confruntă cu aceeași limită de pedeapsă, iar instanța va stabili sancțiunile exacte în funcție de rolul și implicarea fiecăreia în această crimă.

Dacă va fi găsită vinovată, fiica acuzată de crimă ar putea rămâne fără întreaga moștenire a mamei. Conform Codului civil, orice persoană condamnată definitiv pentru omorul celui de la care moștenește este declarată nedemnă de a moșteni, pierzând astfel dreptul asupra bunurilor.

În practică, o condamnare definitivă ar însemna că femeia nu ar mai putea păstra averea de aproximativ 2 milioane de euro pe care ar fi pus mâna.