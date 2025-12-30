Detalii incredibile continuă să iasă la iveală în cazul crimei de la Sibiu: fiica de 38 de ani și-a sedat mama și a ucis-o pentru a pune mâna pe o avere de peste două milioane de euro! Tensiunile dintre cele două erau la cote maxime, iar cu doar două zile înainte de crimă, femeia ar fi umilit-o în fața angajaților firmei. Însă nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ… Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
Surse din cadrul anchetei susțin că Amiana Păștina și-ar fi recunoscut fapta, la fel și asistenta medicală care ar fi ajutat-o cu administrarea unui sedativ care să îi provoace decesul. Cele două femei s-au folosit de o pernă ca să se asigure ca și-au dus planul malefic la final. Ambele au fost arestate și sunt cercetate acum pentru omor calificat.
CANCAN.RO a aflat că disperarea de a pune mâna pe averea mamei a făcut-o pe Amiana să acționeze fulgerător: în mai puțin de o lună, femeia a făcut demersurile pentru a intra în posesia celor șase firme deținute de mama ei, care îi generau zeci de mii de euro – inclusiv o firmă de construcții, una de contabilitate și una de colectări creanțe.