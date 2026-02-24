Concurenta de la Desafio: Aventura care a făcut „fobie de oameni” după emisiunea de la PRO TV

Una dintre concurentele de la „Desafio: Aventura” a făcut declarații șocante cu privire la efectele pe care această provocare le-a avut asupra ei. După o luptă strânsă, Alina Oprea a ajuns printre finaliștii concursului, aceasta fiind determinată să câștige lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro. Totuși, această experiență a marcat-o pe Alina Oprea, care a declarat că nu probele sportive au fost cauza, ci oamenii.

Alina a demonstrat că are abilitățile sportive necesare pentru a fi o adevărată luptătoare și pentru a avansa cât mai mult în competiție. Aceasta a spus că nu efortul fizic a destabilizat-o, ci lupta psihică pe care a dus-o în Thailanda.

Alina Oprea a făcut „fobie de oameni” la Desafio: Aventura

Bruneta a declarat într-un interviu că experiența pe care a avut-o în show-ul „Desafio: Aventura” a fost una memorabilă și că ar dori să mai participe, însă a existat un singur lucru care a tulburat-o.

„A fost faină această experiență pentru mine. Aș repeta-o de o mie de ori. Singurul lucru care m-a descentrat, ca să zic așa, a fost din punct de vedere psihic, cu oamenii, și nu jocul în sine.”

Aceasta a declarat că a ajuns până în finală, însă nu a oferit niciun detaliu despre cine a câștigat concursul. Mai mult de atât, Alina Oprea a declarat că nu a avut altercații cu nimeni, din contră, a avut o relație bună cu toți concurenții.

„Foarte bine m-am înțeles cu toate celelalte persoane din echipe. M-am înțeles cu toată lumea. Eu nu am avut o problemă cu nimeni. Sunt o persoană cu zâmbetul pe față. Sunt câteodată greu de digerat, se pare.”

Chiar dacă aceasta a dat de înțeles că nu a avut nicio problemă cu colegii de echipă, că probele sportive nu i s-au părut complicate, aceasta s-a ales cu anumite consecințe în urma participării la competiție. Alina a spus că a devenit mai anxioasă și că suferă de probleme de adaptare.

„M-am întors cu o fobie, dar o să sune puțin ciudat. O fobie de oameni. Mi-a fost foarte greu să mă acomodez înapoi în societate. Chiar am avut atacuri de panică. Și incă sunt așa mai retrasă și stau puțin în spate. Nu prea ies la foarte multe evenimente. Încerc să mă acomodez ușor, ușor”, a mărturisit Alina pentru Click!

