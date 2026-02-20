Când are loc finala emisiunii Desafio: Aventura. Daniel Pavel a făcut marele anunț

Reality‑show‑ul de aventură produs de PRO TV în România, Desafio: Aventura, prezentat de Daniel Pavel, se apropie treptat de etapa finală a primului său sezon din 2026. Emisiunea, inspirată după formatul internațional Desafío, îi pune pe concurenți într‑o competiție de supraviețuire și strategie în context exotic, filmată în provincia Chumphon, Thailanda.

Fiecare episod reprezintă un pas înainte spre finală, iar concurenții trebuie să combine abilitatea fizică cu inteligența tactică, să facă față provocărilor naturale și să gestioneze relațiile din cadrul grupului pentru a rămâne în joc.

Când are loc finala emisiunii Desafio: Aventura

Până acum, au fost difuzate 13 episoade dintr-un total de 40 planificate, ceea ce înseamnă că emisiunea a trecut de prima jumătate și intră în etapa în care tensiunea, rivalitățile și strategiile concurenților se intensifică. Fiecare episod aduce noi provocări și teste pentru participanți, iar dinamica dintre tabere se schimbă constant, determinând atât surprize, cât și reacții neașteptate din partea telespectatorilor.

Finala sezonului este programată pentru luna mai 2026, iar până atunci mai sunt 27 de episoade de difuzat, fiecare urmând să ofere noi momente tensionate și surprize care să mențină interesul publicului. Deși episodul 13 s-a încheiat recent, lupta pentru câștigarea marelui premiu se conturează deja, iar Daniel Pavel a sugerat că finala va fi un moment important atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți, marcând punctul culminant al aventurii și al eforturilor depuse de fiecare participant.

„Mai avem, mai avem. Deci suntem înainte de jumătate, ecpidosul 13. Sunt 40 de toate. Undeva în mai avem, la final”, a transmis prezentatorul pentru Click!

Pe măsură ce sezonul înaintează, eliminările au intensificat presiunea, iar jocurile de salvare au devenit unele dintre cele mai urmărite momente ale competiției. În edițiile de dinaintea întreruperii pentru acest moment al sezonului, au fost consemnate eliminări decisive, în care răbdarea, inteligența tactică și rezistența fizică au contat la fel de mult ca alianțele formate între concurenți.

