Milioane de oameni o urmăreau zilnic, dar acum e de nerecunoscut. Vedeta are 46 de ani

De: Andreea Stăncescu 07/02/2026 | 20:47
Ani Crețu s-a retras din televiziune

Era foarte apreciată și se bucura de succes în anii 2000, însă a ales o altă cale și a dispărut de pe micile ecrane. Ani Crețu, recunoscută pentru rolul său din „Vacanța Mare”, s-a retras treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei. La aproape 20 de ani de la perioada în care a cucerit scenele, fanii sunt curioși să afle cu ce se ocupă acum.

Ani Crețu a fost prezentă în serialul românesc „Vacanța Mare” în anii 2000, unde a jucat-o rolul Urinelei alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu. Viața ei s-a schimbat mult în ultimele două decenii și actrița arăta diferit față de cum era cunoscută fanilor care au îndrăgit-o pe micile ecrane.

Pe plan personal, Ani Crețu s-a căsătorit cu Marcel Chiva în 2022, după 14 ani de relație, iar împreună au un băiat de aproape 14 ani. Actrița a povestit că viața ei nu a fost niciodată lipsită de provocări și încearcă să se axeze cât mai mult pe prezent. Fiind mamă și soție, prioritizează copilul, însă energia și pasiunea cu care se implică în proiectele profesionale îi permit să se dedice fiecărui rol pe care îl are.

Ani Crețu nu a renunțat la actorie

Profesional, actrița se dedică teatrului și managementului, fiind și director de teatru, dar nu uită să se bucure de pasiuni, prieteni și momentele alături de familie.

„Fac ce am făcut mereu, adică de la 18 ani și jumătate: teatru. Asta în plan profesional. Personal, familie, prieteni, pasiuni. Încerc să trec către maturitate cu decență. Copilul este prioritatea numărul unu și este firesc așa. Apoi, în funcție de unde sunt, patima care mă caracterizează îmi canalizează energia în ceea ce fac. Când am înțeles că singurul moment pe care îl am este ACUM, totul mi-a fost mai clar. Sunt omul de azi pentru tot ce a fost și voi fi mâine ceea ce sunt acum. Nu este o metaforă și nici nu sunt vorbe mari, este fix ce încerc să trăiesc în fiecare clipă”, a declarat Ani Crețu.

