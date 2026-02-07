Acasă » Știri » Care ar fi cauza exploziei din Chitila, de fapt. Ce au descoperit anchetatorii în garsoniera groazei

Care ar fi cauza exploziei din Chitila, de fapt. Ce au descoperit anchetatorii în garsoniera groazei

De: Andreea Stăncescu 07/02/2026 | 21:56
Care ar fi cauza exploziei din Chitila, de fapt. Ce au descoperit anchetatorii în garsoniera groazei
Sursa foto: ISU

O explozie puternică a zguduit un bloc din Chitila, provocând panică în rândul locatarilor. Aceștia au fugit speriați din apartamente, temându-se de o tragedie de proporții asemenea celei din Rahova. 

Momente de groază au avut loc într-un cartier din Chitila, după ce o explozie puternică a zguduit un bloc de locuințe, provocând panică în rândul locatarilor. Oamenii au ieșit speriați din apartamente, temându-se că s-ar putea repeta un dezastru similar cu cel petrecut anterior în alte zone din Capitală. Din primele informații, deflagrația ar fi fost cauzată de o butelie de gaz lăsată deschisă.

Ce s-a descoprti în garsonieră

Incidentul s-a produs în jurul orei patru dimineața, când majoritatea locatarilor dormeau. Un apartament situat la penultimul etaj al unui bloc cu patru niveluri a fost grav afectat, iar suflul exploziei a fost atât de puternic încât a smuls ușile de pe întreg palierul. Doi oameni care se aflau în garsonieră au reușit să iasă singuri, însă au suferit arsuri și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Aproximativ 40 de persoane au fost evacuate de urgență, iar zona a fost securizată de polițiști și pompieri. O echipă de specialiști a verificat structura clădirii și a stabilit că nu există pericol de prăbușire, astfel că locatarii se pot întoarce pentru a evalua pagubele. Mai multe apartamente au fost distruse, iar mobilierul, ușile și alte obiecte au fost grav avariate.

Ancheta preliminară indică faptul că explozia a pornit de la o butelie de gaz, folosită într-un apartament care nu era racordat la rețeaua de gaze.

„Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital”, a declarat Ana Covaşniuc, ISU Bucureşti-Ilfov.

CITEȘTI ȘI: Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”

Top 10 cele mai scumpe avioane prezidențiale din lume. Cu ce „palate zburătoare” se deplasează liderii planetei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce boală a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”
Știri
Ce boală a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole…
Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare”
Știri
Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul…
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Adevarul
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
go4it.ro
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care ...
Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!
Răsturnare de situație! Mickey Rourke crede că e umilitor să primească donații. Ce refuză să ...
Răsturnare de situație! Mickey Rourke crede că e umilitor să primească donații. Ce refuză să facă, în plină criză financiară
Ruxandra Luca, chemată de urgență la raport după episodul din benzinărie. Cum au „pedepsit-o” ...
Ruxandra Luca, chemată de urgență la raport după episodul din benzinărie. Cum au „pedepsit-o” șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Ce boală a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”
Ce boală a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”
Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: ...
Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare”
Lumea ascunsă de sub Antarctica. Ce au descoperit experții
Lumea ascunsă de sub Antarctica. Ce au descoperit experții
Vezi toate știrile
×