Care ar fi cauza exploziei din Chitila, de fapt. Ce au descoperit anchetatorii în garsoniera groazei

O explozie puternică a zguduit un bloc din Chitila, provocând panică în rândul locatarilor. Aceștia au fugit speriați din apartamente, temându-se de o tragedie de proporții asemenea celei din Rahova.

Momente de groază au avut loc într-un cartier din Chitila, după ce o explozie puternică a zguduit un bloc de locuințe, provocând panică în rândul locatarilor. Oamenii au ieșit speriați din apartamente, temându-se că s-ar putea repeta un dezastru similar cu cel petrecut anterior în alte zone din Capitală. Din primele informații, deflagrația ar fi fost cauzată de o butelie de gaz lăsată deschisă.

Ce s-a descoprti în garsonieră

Incidentul s-a produs în jurul orei patru dimineața, când majoritatea locatarilor dormeau. Un apartament situat la penultimul etaj al unui bloc cu patru niveluri a fost grav afectat, iar suflul exploziei a fost atât de puternic încât a smuls ușile de pe întreg palierul. Doi oameni care se aflau în garsonieră au reușit să iasă singuri, însă au suferit arsuri și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Aproximativ 40 de persoane au fost evacuate de urgență, iar zona a fost securizată de polițiști și pompieri. O echipă de specialiști a verificat structura clădirii și a stabilit că nu există pericol de prăbușire, astfel că locatarii se pot întoarce pentru a evalua pagubele. Mai multe apartamente au fost distruse, iar mobilierul, ușile și alte obiecte au fost grav avariate.

Ancheta preliminară indică faptul că explozia a pornit de la o butelie de gaz, folosită într-un apartament care nu era racordat la rețeaua de gaze.

„Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital”, a declarat Ana Covaşniuc, ISU Bucureşti-Ilfov.

