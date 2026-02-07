Acasă » Știri » Locul ‘magic’ din România pe care puțini turiști îl știu. Este la doar o oră de București

De: Alina Drăgan 07/02/2026 | 22:21
România este o țară frumoasă, cu peisaje superbe. Natura oferă un adevărat spectacol în multe zone din țară, iar o astfel de „reprezentație” se află la doar o oră de București. Undeva în inima Munților Bucegi se ascunde un lac „magic” pe care puțin turiști îl știu. Peisajul de aici îți taie respirația.

Deși mai puțin cunoscut turiștilor, lacul Scropoasa este de-o frumusețe încântătoare. Natura a picat aici un peisaj unic, ce tai respirația. Întinderea de apă ce are culoarea smaraldului și zona pitorească din jurul său îi lase fără cuvinte pe cei care ajung aici.

Lacul Scropoasa este situat în inima Munților Bucegi, la o altitudine de 1197 metri, iar cu ceva ani în urmă se număra printre principalele obiective turistice de aici. La acea vreme, în apropiere lacului existau două unități de cazare, dar și locuri de camping, atât pe malul lacului, cât și în împrejurimi.

Chiar dacă în prezent nu mai există locuri de camping amenajate și nici posibilitatea de cazare în jurul lacului, lacul Scropoasa rămâne un loc unic, de o frumusețe aparte. Iar culoare de smarald a apei îi impresionează pe turiști.

Lacul Scropoasa are o lungime de 2,5 km între Scropoasa şi Dobreşti și o adâncime de aproximativ 10-15 metri. Este un lac de baraj artificial, construit în anul 1929 și asigură regularizarea săptămânală a râului Ialomiţa. Lacul are un potențial hidroenergetic de 1500 – 2000 kw/km, lucru ce a determinat construirea primei hidrocentrale românesti, la Dobrești, în anul 1936.

Chiar dacă în prezent lacul este doar un punct de popas pentru cei ce iubesc traseele montane în Bucegi, turiștii care ajung aici sunt impresionați. Acest spectacol unic la naturii se află la doară o oră de București și se poate ajunge la el și cum mașina.

Mergând pe DN1, dinspre București, se virează la stânga pe DN 71 la intrare în Sinaia. Apoi după aproximativ 3-4 km se intră pe DJ 713 – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiu. De la Cuibul Dorului se face stânga spre platoul Padina. Din Șaua Dichiului, după aproximativ 3 km există o bifurcație cu indicator către localitatea Moroeni. Drumul la dreapta merge către Cabana Zănoaga, dar pentru a ajunge la Scropoasa trebuie să continui înainte către Moroeni pe DJ 714. După aproximativ 4 kilometri se ajunge la lac. Drumul pentru mașina este destul de anevoios, însă nu imposibil.

