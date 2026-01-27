Acasă » Știri » Știri externe » Insula preferată de români care le va cere turiștilor extras de cont bancar, bilete de întoarcere și itinerarii detaliate. Care e motivul?

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

O insulă exotică tot mai apreciată și căutată de români ca destinație turistică indiferent de anotimp ar putea lua o decizie pentru a-i mai „tria” pe turiștii care îi calcă pragul.

Astfel, provincia indoneziană Bali, căci despre ea este vorba, ar putea solicita în curând vizitatorilor străini să prezinte extrase de cont, bilete de întoarcere și itinerarii detaliate, guvernul provincial lucrând la o nouă reglementare pentru a înăspri supravegherea călătoriilor, cu scopul de a promova în numele „turismul de calitate” în insulă, scrie Yahoo News.

Guvernatorul Wayan Koster a declarat că scopul măsurii este de a se asigura că turiștii își pot finanța integral șederea.

„Oricine are un buget pentru șapte zile ar trebui să stea doar o săptămână”, a spus el.

Bali continuă să resimtă presiunea turismului de masă, iar Koster a subliniat de mult timp că insula ar trebui să atragă în primul rând vizitatori care respectă cultura locală și tradițiile religioase.

Turiștii provoacă tot mai multe probleme pe insulă

În ultima vreme, mulți turiști au creat probleme, pozând în temple îmbrăcați sumar, mergând beți pe trotinete și îmbătându-se în baruri cu „băuturi la găleată”, adică băuturi mixte cu conținut ridicat de alcool servite în găleți și deosebit de populare în zone precum Kuta sau Seminyak.

„Este important să se fie clar stabilit căror turiști străini li se permite să intre și căror turiști nu, astfel încât vizitatorii să nu cauzeze probleme și, în schimb, să contribuie pozitiv, în special la sectorul turistic. Pe viitor, ne vom concentra pe turismul de calitate, nu doar pe cifre, prin reglementări regionale și o mai bună reglementare a turismului”, a declarat oficialul.

Conform proiectului de lege actual, turiștilor străini li s-ar putea solicita la intrare să prezinte extrase bancare din ultimele trei luni, un zbor de întoarcere confirmat și detalii despre durata și natura șederii lor. Până în prezent, nu a fost stabilită o sumă minimă fixă. Autoritățile doresc în primul rând să verifice dacă fondurile disponibile corespund planului de călătorie.

Noua regulă ar afecta și călătorii care intră în prezent în Indonezia fără viză sau cu viză la sosire. Majoritatea turiștilor solicită acum viza în avans, sub formă electronică, ceea ce a simplificat recent formalitățile la sosire, mai scrie sursa citată.

