Acasă » Știri » Știri externe » Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui cutremur uriaș

Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui cutremur uriaș

De: Daniel Matei 15/12/2025 | 22:50
Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui cutremur uriaș
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Envato

Unul dntre cele mai căutate destinații turistice în rândul românilor zace pe un adevărat butoi de pulbere din punct de vedere geologic. O metropolă de 15 milioane de locuitori este sub amenințarea unui cutremur puternic care ar putea provoca pagube uriașe, avertizează oamenii de știință.

Pe 23 aprilie, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a zguduit metropola turcă Istanbul. Deși cutremurul, al cărui epicentru a fost situat la 60 de kilometri sud-vest de oraș, în Marea Marmara, a fost relativ ușor, acesta a declanșat din nou frică și anxietate în orașul cu milioane de locuitori.

A fost cel mai puternic cutremur din regiune din ultimii peste 60 de ani . Această secțiune a faliei nord-anatoliene a provocat ultimele două cutremure majore din nord-vestul Turciei: un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a zguduit regiunea în 1912, în timp ce în est, cutremurul devastator de la Izmit, din 17 august 1999 a făcut peste 18.000 de victime, scrie tagesspiegel.de.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Cel mai mare oraș din Turcia riscă oricând să fie afectat de un cutremur foarte puternic, avertizează oamenii de știință

Între aceste seisme, de-a lungul faliei, tensiunea tectonică s-a acumulat continuu de la puternicul cutremur din 1766. Pentru geologi, semnalul de avertizare este clar: regiunea se află pe una dintre cele mai active zone seismice din lume, iar un „supercutremur” și mai puternic, cu o magnitudine de aproximativ 7,4 și consecințe catastrofale, este considerat foarte probabil.

Experți de la Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) au colaborat cu Agenția Turcă pentru Managementul Dezastrelor (AFAD) și Institutul UNAVCO din SUA pentru a confirma această descoperire.

Un segment al faliei Anatolia de Nord aflat chiar la sud de Istanbul este considerat a fi „falie seismică” și experții spun că deja a fost depășit timpul pentru producerea unui seism major. Din păcate, energia seismică se acumulează în această regiune, care se poate confrunta, în cele din urmă, cu un cutremur major.

CITEȘTE ȘI:

Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu

Cynthia Erivo și Ariana Grande, apariție îngrijorătoare după filmările pentru „Wicked 2”. Trendul periculos care a pus stăpânire pe Hollywood!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu: ”Ce s-a întâmplat cu fața lui?”
Showbiz internațional
Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu: ”Ce s-a întâmplat cu fața lui?”
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă
Știri externe
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în…
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar
Adevarul
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 16 decembrie 2025. Zodia care are un conflict la locul de muncă
Horoscop 16 decembrie 2025. Zodia care are un conflict la locul de muncă
CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ...
CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ieșit la iveală
Filmul de Crăciun de pe Netflix care i-a cucerit pe români! A ajuns în topuri, la doar câteva zile ...
Filmul de Crăciun de pe Netflix care i-a cucerit pe români! A ajuns în topuri, la doar câteva zile de la lansare
Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei ...
Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei mai numeroase familii din România
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de ...
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt
“Puișorul” s-a prezentat la notariat cu fosta ministresă cu o zi înainte de deces! Încearcă ...
“Puișorul” s-a prezentat la notariat cu fosta ministresă cu o zi înainte de deces! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Vezi toate știrile
×