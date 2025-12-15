Atenție, români! Orașul străin în care mergeți des în vacanțe trăiește sub amenințarea unui cutremur uriaș

Unul dntre cele mai căutate destinații turistice în rândul românilor zace pe un adevărat butoi de pulbere din punct de vedere geologic. O metropolă de 15 milioane de locuitori este sub amenințarea unui cutremur puternic care ar putea provoca pagube uriașe, avertizează oamenii de știință.

Pe 23 aprilie, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a zguduit metropola turcă Istanbul. Deși cutremurul, al cărui epicentru a fost situat la 60 de kilometri sud-vest de oraș, în Marea Marmara, a fost relativ ușor, acesta a declanșat din nou frică și anxietate în orașul cu milioane de locuitori.

A fost cel mai puternic cutremur din regiune din ultimii peste 60 de ani . Această secțiune a faliei nord-anatoliene a provocat ultimele două cutremure majore din nord-vestul Turciei: un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a zguduit regiunea în 1912, în timp ce în est, cutremurul devastator de la Izmit, din 17 august 1999 a făcut peste 18.000 de victime, scrie tagesspiegel.de.

Cel mai mare oraș din Turcia riscă oricând să fie afectat de un cutremur foarte puternic, avertizează oamenii de știință

Între aceste seisme, de-a lungul faliei, tensiunea tectonică s-a acumulat continuu de la puternicul cutremur din 1766. Pentru geologi, semnalul de avertizare este clar: regiunea se află pe una dintre cele mai active zone seismice din lume, iar un „supercutremur” și mai puternic, cu o magnitudine de aproximativ 7,4 și consecințe catastrofale, este considerat foarte probabil.

Experți de la Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) au colaborat cu Agenția Turcă pentru Managementul Dezastrelor (AFAD) și Institutul UNAVCO din SUA pentru a confirma această descoperire.

Un segment al faliei Anatolia de Nord aflat chiar la sud de Istanbul este considerat a fi „falie seismică” și experții spun că deja a fost depășit timpul pentru producerea unui seism major. Din păcate, energia seismică se acumulează în această regiune, care se poate confrunta, în cele din urmă, cu un cutremur major.

