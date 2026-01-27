Acasă » Știri » Se modifică vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027? Cum arată noul calendar propus de Ministerul Educației

Se modifică vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027? Cum arată noul calendar propus de Ministerul Educației

De: Simona Vlad 28/01/2026 | 00:01
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul pentru anul școlar 2026–2027. Documentul aduce mai multe modificări. Acestea îi vizează atât pe elevi, cât și pe părinți. Calendarul final urmează să fie stabilit în perioada următoare.

Potrivit proiectului, anul școlar ar urma să înceapă în prima parte a lunii septembrie 2026. Cursurile s-ar încheia la mijlocul lunii iunie 2027. Ca și în anii anteriori, clasele la final de ciclu vor termina mai devreme. Elevii de clasa a VIII-a și a XII-a vor încheia cursurile anticipat, pentru a susține examenele.

Se modifică vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027?

Una dintre modificările importante vizează vacanța din februarie, cunoscută drept „vacanța de schi”. În anii trecuți, inspectoratele aveau la dispoziție trei variante pentru stabilirea acestei pauze. Noul proiect reduce opțiunile la două intervale. Astfel, flexibilitatea la nivel local ar putea fi mai mică.

În rest, structura anului școlar păstrează organizarea pe module. Sistemul a fost introdus în ultimii ani și rămâne în vigoare. Vacanțele de toamnă, iarnă și primăvară sunt menținute. Pot apărea însă mici ajustări față de perioadele din anii precedenți.

Reprezentanții ministerului susțin că modificările au scopul de a uniformiza programarea. De asemenea, se dorește simplificarea procesului decizional la nivelul inspectoratelor.

”Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Noul calendar propus de Ministerul Educației

  • Vacanța de toamnă: 24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027
  • Vacanța de schi: 22 februarie – 7 martie 2027
  • Vacanța de primăvară: 24 aprilie 2027 – 4 mai 2027
  • Vacanța de vară: după 19 iunie 2027

Propunerile au generat deja reacții în rândul părinților. Mulți își planifică din timp concediile în funcție de structura școlară. Orice schimbare poate influența aceste planuri. Și profesorii urmăresc atent forma finală a documentului. Organizarea activității depinde de calendarul oficial.

În prezent, proiectul se află în consultare publică. Ministerul va analiza observațiile primite. După această etapă, va fi publicată varianta finală a structurii anului școlar 2026–2027. Până atunci, părinții și elevii trebuie să urmărească anunțurile oficiale. Forma finală poate suferi modificări față de cea prezentată acum.

„Forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027 va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS)”, a mai transmis ministerul.

