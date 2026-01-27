Acasă » Știri » Papa Leon trage un semnal de alarmă! Chatboții AI „prea afectuoși” pot manipula emoțiile și relațiile umane

Papa Leon trage un semnal de alarmă! Chatboții AI „prea afectuoși” pot manipula emoțiile și relațiile umane

De: Diana Cernea 28/01/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Papa Leon al XIV-lea avertizează că inteligența artificială cu reacții emoționale riscă să pătrundă în viața intimă a oamenilor, să le distorsioneze sentimentele și să înlocuiască relațiile reale, relatează New York Post.

„Arhitecți ascunși ai emoțiilor noastre”

Într-un mesaj public transmis sâmbătă, Papa Leon al XIV-lea a atras atenția asupra pericolului reprezentat de chatboții AI „excesiv de afectuoși”, care se prezintă drept companioni și nu simple mașinării. Potrivit Suveranului Pontif, aceste sisteme pot deveni „arhitecți ascunși ai stărilor noastre emoționale”, influențând subtil felul în care gândim și simțim.

„Pe măsură ce derulăm fluxurile de informații, devine tot mai greu să distingem dacă interacționăm cu oameni reali, boți sau influenceri virtuali”, a scris Papa. El a descris inteligența artificială drept o adevărată „provocare antropologică”, care nu ține doar de tehnologie, ci lovește direct în identitatea umană, afectând domenii precum creativitatea, discernământul și responsabilitatea.

Apel la reglementare și protejarea vieții emoționale

Papa Leon a mai avertizat asupra concentrării puterii în mâinile „unui număr foarte mic de companii” care controlează algoritmi capabili să influențeze comportamente și să distorsioneze adevărul la scară largă. În acest context, el a cerut intervenția statelor și a organismelor internaționale pentru a impune reguli clare.

„Reglementarea adecvată poate proteja oamenii de atașamente emoționale față de chatboți și poate limita răspândirea conținutului fals, manipulator sau înșelător”, a subliniat pontiful, insistând și asupra protejării drepturilor de autor și a muncii jurnaliștilor și creatorilor de conținut. „Informația este un bun public”, a punctat el.

Încă de la începutul pontificatului său, Papa Leon a indicat inteligența artificială drept una dintre marile teme morale ale epocii. Declarațiile sale vin pe fondul unor cazuri tragice care au atras atenția globală, în care adolescenți și tineri ar fi dezvoltat legături emoționale periculoase cu chatboți AI. Astfel de situații au dus la procese și la intensificarea apelurilor pentru o reglementare strictă a acestui domeniu.

