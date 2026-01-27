Acasă » Știri » De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”

De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 23:50
Călina Dumitrescu / FOTO: Instagram & Antena 1
Invitată în platoul emisiunii „Dan Capatos Show”, Catinca Zilahy a continuat seria declarațiilor despre episodul de coșmar trăit de fiica ei, Calina, la spital. Vedeta susține că situația ar fi putut fi gestionată diferit încă de la început. CANCAN.ro are detaliile în exclusivitate!

Mama Calinei Dumitrescu a ținut să lămurească incidentul petrecut cu fiica ei în cadrul unui spital din București, unde a fost internată de urgență după o criză de bilă. Vedeta a ținut să precizeze că fiica ei s-a calmat după ce a fost mutată într-un salon mai puțin aglomerat.

„Calina s-a mai calmat la un moment dat. Au mutat-o într-un alt salon, unde era mai puțină lume. Nu sunt doctor și o să îmi iau multe critici, dar puteau să facă asta de la început. Eu am mulți prieteni medici și asistenți, dar… sunt indignată de ce s-a întâmplat acolo.”

De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital

Deși a fost dezamăgită de tratamentul primit la spital, fiica Mioarei Roman a ținut să povestească o întâmplare pozitivă cu sistemul medical românesc.

„Mi s-a întâmplat să ajung într-o gardă la Spitalul Elias, unde nu era loc să treci pe culoar. Era o doamnă doctor care a organizat în așa fel lucrurile încât în patru-cinci ore a rezolvat pe toată lumea. Nu s-a auzit un țipăt, nu s-a auzit un reproș. A tratat la fel pe toată lumea. Ca să demontăm pontul, nu a fost nicio secundă vorba despre pastile”, a declarat vedeta.

Dan Capatos a ridicat și ipoteza altor cauze, inclusiv sevraj. Catinca a respins categoric.

„Sindromul extrapiramidal nu era de Obregia. Dacă era un atac de panică, mă duceam la ei direct, au cea mai mare competență în a trata acest lucru. Atacul de panică a survenit după situația în care a fost pusă. Eu nu cred că a cerut la minut sau a bătut din picior… să nu oferi apă unui pacient deshidratat nu mi se pare ok, sincer. Să îi reproșezi că se dă jos din pat să își ia singură, dar mă cheamă pe mine să o duc la toaletă și să stau cu ea pentru că nu au personal… Sunt niște proceduri care nu sunt respectate. Dacă făcea sevraj peste sindromul extrapiramidal, era dusă. Care schimbări bruște?”

Ce a pățit Calina Dumitrescu în spital?

În privința reacției fiicei sale din spital, Catinca spune că lucrurile au fost interpretate greșit.

„Dacă te-ai trezi din leșin, cu lumea în jur… E normal să fii nervos. A cerut apă și le-a rugat frumos. A insistat pentru că era foarte deshidratată.”

Mai mult, susține că situația ar fi degenerat după ce ar fi apărut comentarii legate de numele lor. „Au început să șușotească: Roman în sus, Roman în jos, televiziune.”

Abia atunci, spune ea, Calina s-ar fi enervat. „S-a enervat ea, pentru că mi se pare nedrept să pui o stigmă.”

Catinca Zilahy a promis că va reveni cu documentele medicale, pentru a demonta toate zvonurile legate de condiția fiicei sale.

„Voi lua toate hârtiile și, dacă vrei, mai facem o discuție după ce fac rost de ele.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana și tensiunile din familie, înainte de divorțul lui Petre Roman de Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată”

Catinca Zilahy face lumină, după incidentul cu fiica ei din spital: „A avut o criză nasoală și îi era foarte rău”

