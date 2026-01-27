Acasă » Știri » Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat

27/01/2026
Simbolul și monumentul istoric din stațiunea Mamaia, hotel Rex, este scos la licitație pentru a doua oară. Complexul inaugurat de Regele Carol al II-lea în 1936 se află deja la a doua rundă de licitație și se vinde pentru 10 milioane de euro. Când are loc licitația?

Hotelul Rex a fost construit în 1936-1937 și este un simbol al litoralului românesc. Încă din perioada interbelică a fost asociat cu luxul și eleganța stațiunii Mamaia. Acesta a mai fost scos la licitație în data de 18 decembrie 2025, însă atunci nu și-a găsit cumpărător.

Așa cum spuneam, hotelul Rex din Mamaia este scos, din nou, la licitație. Aceasta va avea loc în data de 17 februarie 2026, la ora 11:00. Cei interesați îl pot achiziționa contra sumei de 10 milioane de euro. De asemenea, la licitație vor fi scoase mai multe bunuri imobiliare aparținând Rex Mamaia SRL.

Mai exact, este vorba despre complexul hotelier Rex, amplasat în stațiunea Mamaia, împreună cu terenurile aferente și parcarea hotelului. Proprietatea principală include un teren intravilan cu o suprafață de 7.000 mp din acte (7.426 mp din măsurători) și construcția C1 – Hotelul Rex, edificiu cu șase niveluri (parter, etaj recepție și patru etaje), având o suprafață construită la sol de 4.776 mp.

Clădirea a fost construită în 1936, este realizată din cărămidă, nu are lift și nu deține certificat de performanță energetică. De asemenea, sunt incluse și două construcții anexă (magazii), edificate fără acte.

Mai mult, separat, este scos la vânzare și imobilul „Parcare Complex Rex”, situat tot în Mamaia, cu o suprafață de 2.345 mp, teren a cărui destinație trebuie păstrată, conform contractului de vânzare-cumpărare din 2005.

De menționat este și faptul că executarea silită a fost demarată pentru recuperarea unei creanțe totale de peste 6,7 milioane de euro, la care se adaugă peste 550.000 de lei, reprezentând debit principal, dobânzi remuneratorii și penalizatoare, taxe notariale și cheltuieli de executare.

Creditorul este SIFI Cluj Retail SA, iar imobilele sunt grevate de ipoteci, interdicții de înstrăinare și grevare, precum și de alte sarcini înscrise în cartea funciară. În cazul hotelului au fost notificate și autoritățile competente pentru exercitarea dreptului de preemțiune, având în vedere statutul de monument istoric.

